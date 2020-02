Kate Middleton e William: regalo ‘italiano’ per San Valentino

L'autrice Katie Nicholl ha rivelato cosa faranno Kate Middleton e William a San Valentino. Il Principe ha in programma per la moglie una cena super romantica.

Kate Middleton e William: San Valentino romantico. Ecco cosa faranno

I Duchi di Cambridge non hanno in programma viaggi esotici o sorprese esclusive. Trascorreranno il giorno di San Valentino come molte coppie, ritagliandosi una serata per sé, lontano da eventi istituzionali.

Da quando Meghan Markle si è trasferita in Canada, Kate Middleton si è ripresa la scena. Non salta neanche un impegno pubblico ed è sempre presente ogni volta che la Regina chiama.

Di recente però, la moglie di William ha fatto preoccupare i sudditi per il suo aspetto. È apparsa molto stanca ed è dimagrita ancora. Chi riteneva che fosse incinta si è dovuto ricredere visto il punto vita strettissimo.

L’addio di Harry e Meghan ha destabilizzato gli equilibri di Corte, ma ora tutti i membri sono pronti a voltare pagina.

Kate Middleton, il regalo ‘italiano’ di William per San valentino

Kate e William trascorreranno la cena di San Valentino nel loro ristorante italiano preferito.

A svelare il programma della serata è Katie Nicholl. L’autrice ha rivelato al magazine “Ok!” che il Principe ha in serbo per la moglie un “premuroso regalo” che sarà accompagnato da un dolcissimo biglietto di auguri. La porterà poi nel locale italiano, vicino a Kensington.

I Duchi di Cambridge, genitori di tre figli, George, Charlotte e Louis, riusciranno così a ritagliarsi del tempo per sé, lontano da occhi indiscreti.