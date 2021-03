Manchester United-Milan TV8? SKY? Europa League, dove vedere il Milan

Manchester United-Milan TV8? SKY?

Manchester United-Milan ci siamo. Andata degli ottavi di finale di Champions League: la squadra di Stefano Pioli va all'Old Trafford con tante assenze pesanti (Ibrahimovic, Rebic, Calhanoglu, Theo Hernandez, Mandzukic, Bennacer). In attacco oltre a Rafael Leao è stato convocato il 20enne Riccardo Tonin. Eccop una guida veloce per seguire Manchester United-Milan in tv e streaming.

Manchester United-Milan TV su Sky

Manchester United-Milan in tv sarà in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) dalle 18,55 con telecronaca di Federico Zancan e commento di Daniele Adani.

Manchester United-Milan TV8?

Manchester United-Milan in tv in chiaro? Niente da fare, non è prevista la diretta su TV8 per questa partita di Europa League.

Manchester United-Milan streaming

Manchester United-Milan in streaming sarà possibile vederlo in diretta da SkyGo (per gli abbonati Sky) e su Now Tv (per chi volesse acquistare uno dei pacchetti proposti).

Manchester United-Milan formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leão.