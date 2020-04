Meteo estate 2020: caldo record. ISOLA DI CALORE in città. METEO ESTATE NEWS

Meteo estate 2020: caldo record in arrivo

Coronavirus e caldo torrido sono le due preoccupazioni degli esperti in merito all’estate 2020. I primi dati diffusi dal Centro Europeo parlano di un’ondata di caldo intenso con valori sopra la media stagionale in tutta la penisola. Responsabile delle temperature così alte sarà, come sempre, l’anticiclone africano.

Meteo estate 2020, caldo anomalo e ISOLA DI CALORE

I termometri raggiungeranno il picco tra luglio e agosto, interessando tutte le regioni d’Italia. Il Nord tuttavia sarà interessato dall’afa e dalla cosiddetta “isola di calore”. Si tratta di un effetto microclimatico che riguarda le aree urbane. In queste zone si registrano temperature di 2 o 3 gradi superiori rispetto a quelle delle aree rurali.

Meteo estate 2020: allarme temporali, Italia divisa in due

Protagonista dei prossimi mesi non sarà solo il sole. Da molti anni ormai giugno, luglio e agosto sono interessati da forti ed improvvisi temporali. Le previsioni meteo per l’estate 2020 parlano di un'Italia divisa in due con forti precipitazioni al Nord, anche se circoscritti in zone limitate e siccità al Centro-Sud. Qui infatti le piogge saranno assenti per un lungo periodo con conseguenze negative sull’agricoltura.