Milan-Dinamo Zagabria pagelle: Leao-Theo, che assist. Pobega da applausi

MILAN-DINAMO ZAGABRIA 3-1 LE PAGELLE DI AFFARITALIANI.IT

Maignan voto 6 Incolpevole sul gol di Orsic, sicuro come sempre le poche volte che viene chiamato in causa nel corso del match

Calabria voto 6 Orsic è un cliente scomodo e un paio di giocate che fanno male le piazza partendo da destra (in primis nell'azione del gol), ma il capitano rossonero riesce a limitare i danni giocando con grande attenzione nei 90 minuti

Kalulu-Tomori voto 6 Tengono alta l'intensità della fase difensiva rossonera, a parte sulla rete del momentaneo 2-1 dei croati quando cadono le barriere per un errore collettivo

Theo Hernandez voto 6,5 Sbaglia poco dietro e regala un assist d'oro a Pobega nell'azione che chiude il match

Tonali voto 6,5 Corre tantissimo, è ovunque: un momento lo vedi far da diga davanti alla difesa, un attimo dopo si sgancia e va a dar manforte agli attaccanti per provare a scardinare la retroguardia della Dinamo Zagabria

Pobega voto 7 Entra al posto di Tonali e si fa trovare prontissimo alla lotta. Triangola con Theo Hernandez e mette sotto la traversa un gol indimenticabile, quello del 3-1, sotto la Curva Sud. La sua prima rete in maglia rossonera non poteva essere più emozionante.

Bennacer voto 6,5 Recupera tanti palloni e dà qualità e buonissima geometria al gioco rossonero

Saelemaekers voto 7 Secondo gol consecutivo (anche questo pesantissimo dopo quello del pari di Salisburgo) in Champions con un bellissimo inserimento chiuso con un colpo di testa da centravanti doc. A destra copre e spinge con la consueta generosità.

Brahim Diaz voto 6,5 Splendido il recupero palla con lancio in profondità per Leao che quasi manda in porta il portoghese (fermato solo in extramis dal recupero dei croati) nel primo tempo. Gli manca l'acuto, ma gioca con buona qualità e tanto spirito di sacrificio

Rafael Leao voto 7,5 Si prende il rigore che porta il Milan sull'1-0 e regala un'accelerazione da applausi con assist perfetto a Saelemaekers lanciando il Diavolo al 2-0. Come sempre quando si accende non lo ferma nessuno

Giroud voto 6,5 Lotta e si sacrifica per la squadra. Sul rigore dell'1-0 è semplicemente perfetto

De Ketelaere voto 5,5 Entra per Giroud e gioca gli ultimi venti minuti da punta non riuscendo a trovare grandi lampi.

Dest, Krunic e Messias SV

MILAN-DINAMO ZAGABRIA 3-1 TABELLINO

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer (33’ st Krunic), Tonali (22’ st Pobega); Saelemaekers (33’ st Messias), Diaz (34’ st Dest), Leao; Giroud (23’ st De Ketelaere). A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Kjaer, Gabbia. All.: Pioli.

DINAMO ZAGABRIA: Livakovic; Ristovski (33’ st Drmic), Sutalo, Peric; Moharrami (18’ st Spikic), Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic (39’ st Marin), Petkovic (39’ st Baturina). A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Emreli, Bockaj, Theophile-Catherine, Bulat, Dilaver. All.: Cacic 5.5.

MILAN, PIOLI, 'VITTORIA IN CHAMPIONS ENNESIMO STEP POSITIVO, POSSIAMO CRESCERE E SOGNARE'

"Questa vittoria in Champions è l'ennesimo step positivo. L'avevo detto ai giocatori, che per la qualità che hanno non erano riusciti ancora a vincere una partita in Champions in casa. Lo meritavano i miei giocatori e i tifosi. Penso che si possa giocare ancora meglio, fare una partita più precisa e fare ancora più gol: ma stiamo giocando tanto e qualcosa si può concedere'', spiega il tecnico del Milan, Stefano Pioli a Sky Sport al termine di Milan-Dinamo Zagabria 3-1. ''Io continuo a pensare che non ci sia così tanta differenza, le prestazioni dipendono da noi sia in Italia che in Champions. Il nostro livello dovrà salire, ma se giochiamo con i nostri concetti ad alto livello possiamo vincere in campionato ma anche in Champions: non dobbiamo pensare che in Champions serva qualcosa di eccezionale per vincere. Certo, il livello è molto alto, ma lo sarà anche domenica contro il Napoli in campionato'', le parole dell'allenatore rossonero. Che su Leao ha sottolineato "avevamo preparato delle posizioni mettendo Brahim e Tonali tra le linee, isolare Rafa è una buona soluzione. Che vada dentro va bene, che continui a farlo con questa qualità. Conosco le sue qualità quindi mi aspetto sempre molto. Come si sostituisce Leao con il Napoli? Chiaramente non avremo le stesse caratteristiche, non abbiamo un vero attaccante ma cercheremo di avere soluzioni e posizioni diverse. Proveremo a fare una grande partita contro un grande avversario''. "Questa squadra ha ancora dei margini? Sì, assolutamente. La partita di oggi è una buona testimonianza: potevamo gestire meglio, fare qualche gol e non subire assolutamente il gol. Sognare è bello, il parallelismo è ''sognare di notte e lavorare di giorno per riuscire a raggiungere i nostri sogni''. Essere la sorpresa della Champions? Chiaro che diventa molto difficile, questo è stato un periodo molto impegnativo e il prossimo lo sarà ancora di più, da inizio a ottobre fino al 13 novembre. Per questo dico che dobbiamo crescere, quando non riesci ad andare a mille allora devi essere bravo a gestire''