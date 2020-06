Milan rilancia con Donnarumma: rinnovo a un passo. E accelera per Szoboszlai

Milan rilancia con Donnarumma: rinnovo a un passo

Il Milan e Donnarumma sono vicini al rinnovo di contratto. Gigio, in scadenza tra dodici mesi (ingaggio attuale da 6 milioni netti), firmerà probabilmente un prolungamento di altri due anni. La fumata bianca è solo questione di tempo, ma ormai non ci sono più grandi dubbi sul fatto che l'accordo di massima ci sia per proseguire un matrimonio che ha già portato quasi 200 presenze in rossonero da quell'esordio nel 2015 quando Donnarumma aveva solo 16 anni. Resta da chiarire una variabile: ossia il possibile inserimento nel contratto di una clausola rescissoria, così da permettere al club rossonero di non perdere il suo portiere a parametro zero e a Donnarumma di avere una via d'uscita nel caso il nuovo corso milanista non portasse ai risultati sperati nel medio periodo. "C'è il dovere di provare a tenere Donnarumma, probabilmente il migliore portiere del mondo", ha detto Paolo Maldini nelle prossime ore. E così sarà.

Milan accelera per Szoboszlai

Il Milan non si ferma al rinnovo di Donnarumma e sta accelerando per piazzare un importante colpo di mercato: l'acquisto di Dominik Szoboszlai, giocatore apprezzatissimo da Ralf Rangnick. Il centrocampista ungherese classe 2000, è ormai una stella del Salisburgo e piace a molti top club europei, in primis Psg e Arsenal, e italiani (Lazio). Ma proprio l'arrivo di Rangnick potrebbe essere decisiva nelle sue scelte.dovrebbe consentire al Milan di avere la carta decisiva per convincere Szoboszlai a vestire la maglia rossonera. E negli ultimi giorni i contatti con l'agente del giocatore, Matyas Esterhazy, sono stati frequenti. Resta poi da trovare l'accordo sul cartellino del centrocampista: il Salisburgo chiede 25 milioni, il Milan punta a offrirne 20. Distanza non incolmabile.