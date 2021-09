Milan-Venezia tv: Sky? Dazn? Dove vederla (anche in streaming)

Milan-Venezia: Dazn? Sky? Dove vederla in tv e streaming

Milan-Venezia: San Siro accende le luci per il turno infrasettimanale di serie A (quinta giornata) in programma mercoledì 22 settembre alle 20,45. Stefano Pioli deve fare la conta degli assenti: Giroud prova a recuperare per la panchina (in attacco Rebic-Leao), Calabria out, Kjaer non ha lesioni al suo flessore della coscia destra (ma salterà la sfida e pure la trasferta contro lo Spezia). Ibrahimovic si allena a parte. Possibile turnover per alcuni titolari (Kessie e Saelemaekers). Tra i veneti Aramu e Johnsen (favoriti su Okereke) dovrebbero essere esterni alti in un tridente offensivo con Henry centravanti. Milan-Venezia dove vederla? Ecco una guida veloce per tv e streaming (oltre alle probabili formazioni).

Milan-Venezia Dazn

Milan-Venezia sarà ovviamente trasmessa in diretta da Dazn con telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin commentatore tecnico.

Milan-Venezia Sky

Milan-Venezia in tv su Sky, telecronaca di Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Giancarlo Marocchi. La partita di San Siro andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan-Venezia streaming

Milan-Venezia in streaming oltreché su Dazn sarà trasmessa anche su SkyGo (per gli abbonati Sky) e Now.

Milan-Venezia Radio

Milna-Venezia sarà raccontata anche su Radio Rai 1 che seguirà le partite di serie A e a San Siro il radiocronica sarà Giovanni Scaramuzzino.

Milan-Venezia formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.