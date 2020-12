Napoli-Real Sociedad tv e streaming: TV8? Sky? Ecco dove vederla

Napoli-Real Sociedad tv e streaming: TV8? Sky? Dove vederla

Napoli-Real Sociedad ci siamo. La partita dell'anno per quanto concerne l'Europa League della squadra di Gattuso che comandano il girone con 10 punti davanti proprio alla squadra basca e all'AZ Alkmaar, mentre il Rijeka è ormai fiori da tutti i giochi. Serve almeno un punto per passare ai sedicesimi di finale. Ecco una guida veloce per seguire Napoli-Real Sociedad in tv e streaming.

Napoli-Real Sociedad TV8

Napoli-Real Sociedad in tv su TV8? Sì. La partita che si giocherà giovedì 10 dicembre alle 18,55 allo stadio Diego Armando Maradona sarà trasmessa in diretta tv in chiaro.

Napoli-Real Sociedad TV

Napoli-Real Sociedad in tv ovviamente anche su Sky su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Riccardo Gentile e commento di Lorenzo Minotti, a bordocampo Massimo Ugolini (Diretta Gol di Daniele Barone). Stessa cronaca andrà su TV8.

Napoli-Real Sociedad tv e streaming

Napoli-Real Sociedad in streaming sarà trasmessa su Sky Go, Now Tv e Tv8 (in chiaro) in diretta dalle 18,55.

Napoli-Real Sociedad in radio sarà su Radio Rai1 con la cronaca di Giuseppe Bisantis.

Napoli-Real Sociedad probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Barrenetxea; Willian José, Isak.