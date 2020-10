Non é l'Arena di Massimo Giletti: inchiesta Inps, caos Covid e.. ANTICIPAZIONI

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, PROCESSO MONDO DI MEZZO: PARLA SALVATORE BUZZI

Non è l’Arena di Massimo Giletti torna domenica 11 Ottobre in diretta alle 20.30 su la7. Prevista un'intervista in esclusiva Salvatore Buzzi, uno degli imputati principali del processo Mondo di Mezzo - al tempo Mafia Capitale - che ha deciso di raccontare la sua versione in attesa dell’udienza del prossimo 3 novembre della Corte d’Appello di Roma, chiamata dalla Cassazione a riformulare l’entità delle condanne dopo la sentenza che ha fatto cadere l’aggravante di associazione mafiosa per Buzzi e gli altri coimputati. Parteciperanno al dibattito Carlo Bonini, Alessandro Diddi e Alfonso Sabella.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, COVID: TRA BOOM DI CONTAGI E NEGAZIONISMO

Tra i temi centrali della puntata di Non è l'Arena l’aumento progressivo dei contagi da Covid- 19. “Zone rosse” e chiusure mirate per evitare il lockdown totale. Feste e locali osservati speciali ma è determinante indossare la mascherina sempre, obbligo introdotto con decreto legge in settimana su tutto il territorio nazionale. Non tutti sono d’accordo c’è chi invoca la libertà di non metterle, come i cosiddetti “no mask” protagonisti insieme ai negazionisti delle manifestazioni in corso a Roma. Di tutto questo se ne discuterà in studio con Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone e Diego Fusaro.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI SULL'INCHIESTA INPS

Si arricchisce di un nuovo capitolo l’inchiesta giornalistica realizzata dal team di “Non è l’Arena” sull’Inps e la gestione del suo gigantesco archivio cartaceo. Con filmati e immagini inedite si cercherà di far chiarezza sul servizio che l’Ente ha affidato alla stessa azienda per oltre vent’anni senza mai fare una gara d’appalto. Parteciperanno al dibattito Guido Crosetto, Luca Telese e Sergio Rizzo.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, COMUNI E SMART WORKING, IL POMO DELLA DISCORDIA

Davanti alle telecamere di “Non è l’Arena” ritorneranno per confrontarsi il sindaco di Messina Cateno De Luca e il sindacalista della Funzione Pubblica Cgil Francesco Fucile. Tema della discordia lo smart working nelle amministrazioni comunali, che ha creato divisioni tra sindacati e sindaci.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI SUL MONDO SOCIAL E MIRKO SCARCELLA, IL GURU DI ISTAGRAM

Infine Massimo Giletti tornerà ad occuparsi del mondo dei social e di Mirko Scarcella. In un video esclusivo che sarà mostrato nella puntata di domani Gianluca Vacchi usa parole dure nei confronti di qualcuno…chi sarà? Se ne discuterà con Alessandro Cecchi Paone, Annalisa Chirico, Laura D’amore e Luca Valori.