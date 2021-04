Non é l'Arena di Massimo Giletti: piano pandemico, concorsopoli, vaccini... Rivelazioni-Anticipazioni

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 18 aprile ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 18 aprile. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, PIANO PANDEMICO: NUOVI DOCUMENTI. PARLA ZAMBON

Massimo Giletti e la squadra di Non è l'Arena puntano i riflettori sull’Oms, sul mancato aggiornamento del piano pandemico e sul giallo del dossier della sezione Oms di Venezia. Dopo la pubblicazione delle chat tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro, a “Non è l’Arena” parlerà Francesco Zambon il ricercatore che aveva redatto il dossier, pubblicato il 13 maggio 2020 e poi scomparso nel giro di 24 ore. Nuovi documenti sulla vicenda. Interverranno Luca Telese, Sandra Amurri e Francesco Borgonovo.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI: CONCORSOPOLI ALLA REGIONE LAZIO

Chiara Colosimo, Vauro e Peter Gomez parteciparanno al dibattito di Non è l'Arena sul caso “Concorsopoli” alla regione Lazio e non solo.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI SU PIANO VACCINALE, PRANZI CLANDESTINI E CONTAGI

Le difficoltà della campagna vaccinale nelle Regioni? Se ne parla a Non è l'Arena di Massimo Giletti per capire chi rientra nella categoria “Altro” individuata dal governo nel piano vaccinale che ha creato non pochi problemi dando spazio a furbetti e saltafila. Si va in Toscana, per il caso Scanzi e in Sardegna dove si scoprono pranzi clandestini. Riflettori anche sulla Calabria dove tra nuovi contagi e piano vaccinale da ultima in classifica la situazione è davvero drammatica. Ospiti: Vauro, Nunzia De Girolamo, Luca Telese e Jessica Cosenza.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI SU ABOLIZIONE VITALIZI

Tra i temi della puntata, una delle battaglie storiche di “Non è l’Arena”, l’abolizione dei vitalizi. In settimana la Commissione Contenziosa del Senato ha restituito il vitalizio all’ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni, cancellando di fatto la delibera che revocava il “privilegio” per i parlamentari condannati a pene detentive superiori ai 2 anni. Interverrà Maurizio Paniz.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI, INCHIESTA SUI CLAN

Prosegue infine l’inchiesta sui clan che hanno messo le mani sul litorale laziale. Controllo del territorio, spaccio, usura. In studio Nello Trocchia e Carlo Marsilli.