Non é l'Arena di Massimo Giletti: vaccino anti covid, proteste vs Dpcm, inchiesta Inps e... ANTICIPAZIONI

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI: COVID, QUANTO MANCA DAVVERO AL VACCINO?

“Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti torna in onda in diretta domenica primo novembre alle 20.30 su La7. Tra i temi centrali della puntata l’epidemia di Covid in Italia: la seconda ondata avanza in tutte le Regioni con un peggioramento progressivo, i contagi continuano a crescere e salgono anche i ricoveri mettendo a dura prova le strutture sanitarie. E mentre i dati dei bollettini giornalieri sono sempre più allarmanti in questi giorni si è parlato sempre più spesso di vaccini. Ma quanto manca davvero al vaccino, dietro la corsa agli annunci? Ospiti: Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Nino Cartabellotta e Pietro Di Lorenzo.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, ECONOMIA, NON SI FERMA LA PROTESTA CONTRO LE MISURE ANTI-COVID

Le telecamere di “Non è l’Arena” racconteranno poi non solo l’emergenza sanitaria ma anche l’altra emergenza molto grave, quella economica e sociale, che ha infiammato le piazze italiane durante tutta la settimana. Migliaia i cittadini arrabbiati che hanno protestato contro le misure di contenimento del nuovo Dpcm ma la categoria che, probabilmente, si è sentita più colpita è stata quella dei ristoratori. Massimo Giletti darà loro voce collegandosi in diretta con due piazze importanti, Napoli e Padova, per mostrare come la protesta unisca inevitabilmente tutto il Paese. Ospiti: Paolo Agnelli, Gianfranco Vissani, Alessandra Moretti, Daniela Santanchè e Peter Gomez.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, INCHIESTA INPS: FACCIA A FACCIA CON ANTONIO MASTRAPASQUA

Dopo l'inchiesta giornalistica di Non è l'Arena sull'archivio cartaceo dell’Inps, l’ex presidente Antonio Mastrapasqua ha deciso di parlare per la prima volta per raccontare la sua versione in un faccia a faccia con Massimo Giletti.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, COVID E SCARCERAZIONI

Nel corso di Non è l'Arena, Massimo Giletti tornerà sul tema delle scarcerazioni. Siamo nel pieno della seconda ondata epidemiologica e l’allarme per i contagi in cella ha portato all’inserimento nel “Decreto ristori” di una norma, come avvenne nello scorso marzo, che prevede la possibilità di andare ai domiciliari per i detenuti che devono scontare meno di diciotto mesi di pena (con l’ausilio del braccialetto elettronico). Con esclusione dei condannati per reati legati al terrorismo e alla mafia. Ospiti: Luca Telese, Piero Sansonetti e Sandra Amurri. Infine i servizi giornalistici di Non è l'Arena su due boss mafiosi ancora ai domiciliari: Pino Sansone e Stefano Contino.