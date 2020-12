Non é l'Arena, Massimo Giletti intervista Ranieri Guerra. La verità sui vaccini e... ANTICIPAZIONI

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 20 DICEMBRE ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 20 dicembre (ultimo del 2020). Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, INTERVISTA RANIERI GUERRA

Massimo Giletti intervisterà Ranieri Guerra: il direttore aggiunto dell’Oms ha accolto l’invito di “Non è l’Arena” per rispondere e fare chiarezza sui tanti interrogativi sollevati nelle precedenti puntate sul mancato aggiornamento del Piano pandemico e sul misterioso dossier della sezione Oms di Venezia. Interverrà anche il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, FOCUS VACCINI E SIRINGHE

Non è l'Arena di Massimo Giletti si occupa del vaccino anti-Covid: l'Italia è pronta? A che punto siamo con quello che serve per vaccinarci? Un altro giallo è sulle siringhe che verranno utilizzate per il vaccino... Ospiti di Massimo Giletti: Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Tommaso Cerno, Maria Rita Gismondo e Alessandra Moretti.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, CASO GENOVESE

Continua l’inchiesta di Non è l'Arena sul caso Genovese. Massimo Giletti presenterà la testimonianza in studio della fidanzata di Danile Leali, dj imprenditore amico di Alberto Genovese. Ospiti di Non è l'Arena: Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Stefania Andreoli e Giulia Sorrentino.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, ILVA DI TARANTO: UNA STORIA INFINITA

Un viaggio di Non è l'Arena all'Ilva di Taranto, oggi ArcelorMittal. Che proprio in questi giorni ha visto tornare lo Stato nella gestione delle acciaierie. Un viaggio nel dolore di una comunità intera, quella del rione Tamburi, e di una famiglia che ha perso il proprio figlio di cinque anni per un tumore osseo. Collegamenti in diretta ma anche immagini e filmati che raccontano più delle parole. Ospiti di Massimo Giletti: Sandra Amurri, Tommaso Cerno, Carla Luccarelli e Patrizio Mazza.