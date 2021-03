Non é l'Arena: parla la moglie del militare morto dopo il vaccino. E poi...

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 7 FEBBRAIO ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 13 marzo. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI SUL RITORNO DI FABRIZIO CORONA IN CARCERE

Fabrizio Corona dovrà tornare in carcere. Immagini e filmati di Non è l'Arena che raccontano più delle parole. Ospiti di Massimo Giletti in studio Sandra Amurri, Luca Telese, Ivano Chiesa, Alessandro Sallusti e Gabriella Previtera, mamma di Corona.

NON E’ L’ARENA, MASSIMO GILETTI INDAGA SUI FURBETTI DEL VACCINO

Tra i temi centrali della puntata di Non è l'Arena i “furbetti” del vaccino: le telecamere del programma di Massimo Giletti faranno scoprire come da Nord a Sud migliaia di persone delle più diverse categorie - complice anche l’assenza delle cosiddette “aliquote di riserva” - hanno trovato la scorciatoia per accaparrarsi la dose pur non avendo diritto alla priorità. Si parlerà dei casi di Milano ma si tornerà anche in Sicilia con un collegamento da Polizzi Generosa. Infine rotta verso la Calabria per capire di più sul caos dovuto alla mancanza di un sistema di prenotazioni vaccinale. Parteciperanno al dibattito Pierpaolo Sileri, Gabriella Giammanco, Luigi De Magistris, Dina Lauricella , Alessandro Cecchi Paone e Giovanna Roschetti.

NON E’ L’ARENA: MASSIMO GILETTI INTERVISTA CATERINA ARENA, LA MOGLIE DI STEFANO PATERNO'

Nel corso di Non è l'Arena, Massimo Giletti poi ascolterà, in un’intervista esclusiva, il racconto di Caterina Arena: la moglie di Stefano Paternò il militare morto per arresto cardiaco nella notte tra lunedì e martedì scorso dopo la somministrazione del vaccino anti covid AstraZeneca nella base militare di Augusta, nel Siracusano.