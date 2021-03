Regina Elisabetta soffoca Meghan Markle come Floyd: provocazione Charlie Hebdo

Regina Elisabetta soffoca Meghan Markle come George Floyd: provocazione choc by Charlie Hebdo

Charlie Hebdo torna a provocare: nel mirino Harry e Meghan, soprattutto la Markle. I due sono reduci dall'intervista di Oprah Winfrey che ha visto i duchi di Sussex lanciare accuse di razzismo alla Famiglia reale. La rivista satirica francese ha raffigurato la faida all'interno dei Windsor come la morte di George Floyd, l'afroamericano soffocato da un poliziotto lo scorso anno a Minneapolis, in Minnesota.

Nella vignetta si vede la regina Elisabetta inginocchiata sul collo di Meghan Markle; e sotto la scritta "Perche' Meghan ha lasciato Buckingham", c'e' il fumetto con la voce dell'ex attrice americana che risponde: "Perche' non riuscivo piu' a respirare". In molti hanno gia' definito la vignetta offensiva.

"Charlie Hebdo, questo e' sbagliato a tutti i livelli", ha twittato il ceo del think tank sull'uguaglianza razziale, Runnymede, Halima Begum: "La regina come l'assassino di George Floyd che schiaccia il collo di Meghan? Meghan che sostiene che non riesce a respirare? Tutto cio' non oltrepassa i confini, non fa ridere nessuno, non sfida il razzismo. Tutto cio' umilia la questione e offende, su tutta la linea".