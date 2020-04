Royal Family, Harry e Meghan Markle: ARCHEWELL dopo l'addio a Sussex Royal

Harry e Meghan Markle sono pronto a lanciare Archewell, l'organizzazione caritativa e sociale che parte dagli Usa dove i duchi di Sussex si sono per il momento trasferiti dopo la decisione di rinunciare allo status di membri senior della ROYAL FAMILY e a gran parte dei doveri dinastici ufficiali per condurre una vita più indipendente. La fondazione, secondo il Daily Telehraph, prende il nome Archewell perché è crasi fra la parola greca Arche (che significa Azione e a cui i duchi spiegano di essersi ispirati anche nella scelta del nome di Archie) e quella inglese Well (bene). L'obiettivo di Harry e Meghan Markle, come hanno raccontato fonti vicine agli stessi Duchi di Sussex, è fare "qualcosa che valga la pena", per se stessi e per gli altri. Archewell avrà Catherine St Laurent, veterana della Bill and Melinda Gates Foundation, a capo della direzione operativa e nasce sotto la nuova etichetta dopo la rinuncia da parte dei duchi 'ribelli' al loro brand registrato a suo tempo, 'Sussex Royal', e la chiusura del profilo Instagram da oltre 11 milioni di follower. L'addio di Harry e Meghan Markle al mondo della Royal Family è stato concordato con la regina e Elisabetta II e Windsor, per non creare equivoci vista la decisione della coppia di distaccarsi dalla Royal Family e di non coinvolgere l'aggettivo Royal in possibili progetti commerciali. I dettagli sul programma di Archewell, il cui lancio e' stato rinviato a causa dell'emergenza coronavirus e della scelta dei Sussex di concentrare ogni loro aiuto su questa trincea al momento saranno resi noti "a tempo debito", fa sapere il Telegraph.

«Torneremo tutti insieme come prima. Con le nostre famiglie e i nostri amici. Vinceremo. Fidatevi e confidiamo nella tecnica, nella scienza e nella compassione». Ha detto la Regina Elisabetta alla nazione.

Harry e Meghan Markle, l’addio social alla Royal Family. La Regina Elisabetta ha vietato al nipote e alla consorte di usare il titolo royal come brand e dal primo aprile Harry e Meghan hanno perso il titolo reale. I duchi di Sussex hanno scritto un messaggio sul loro profilo. “Grazie a questa community per il supporto, l’ispirazione, e l’impegno condiviso per il bene nel mondo”, le parole di Meghan ed Harry. "Come tutti possiamo sentire, il mondo in questo momento sembra straordinariamente fragile. Eppure siamo fiduciosi che ogni essere umano abbia il potenziale e l'opportunità di fare la differenza - come si vede ora in tutto il mondo, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità e in prima linea - insieme possiamo sollevarci a vicenda per realizzare la pienezza di quella promessa”, scrivono parlando dell'emergenza coronavirus. “La cosa più importante in questo momento è la salute e il benessere di tutti in tutto il mondo e la ricerca di soluzioni per i numerosi problemi che si sono presentati a seguito di questa pandemia. Poiché tutti troviamo la parte che dobbiamo svolgere in questo cambiamento globale e nel cambiamento delle abitudini, stiamo concentrando questo nuovo capitolo per capire come possiamo contribuire al meglio”. Harry e Meghan danno qualche indizio sul fatto che potrebbero esserci novità sul loro profilo: “Anche se potresti non vederci qui, il lavoro continua. Grazie a questa comunità per il supporto, l'ispirazione e l'impegno condiviso per il bene nel mondo. Non vediamo l'ora di riconnetterci presto. Sei stato grande! Fino ad allora, abbi cura di te e degli altri”. I duchi di Sussex hanno lasciato il Canada e la loro nuova meta è la California: sembra che sia economico il motivo che ha spinto Harry e Meghan a trasferirsi a Los Angeles. Ragioni economiche e la carriera da attrice di Meghan Markle hanno probabilmente suggerito questa soluzione. Dal 3 aprile sarà disponibile il documentario di Disney Nature, "Elephant", dove la duchessa ha prestato la voce.

Ad aprile potrebbe arrivare l'annuncio di un nuovo Royal Baby. Eugenia di York, figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea sarebbe in dolce attesa stando ad alcuni gossip inglesi. La conferma potrebbe arrivare quando la sorella Beatrice dirà se le nozze di fine maggio ci saranno o saranno definitivamente posticipate a causa del coronavirus. La principessa Eugenia, sposata con Jack Brooksbank dall’ottobre 2018, è da molti addetti ai lavori considerata la sostituta perfetta di Meghan Markle, ora che la duchessa di Sussex è volata in America con Harry. I bookmakers inglesi non scommettono più sull'arrivo del Royal Baby e questo farebbe ritenere che l’annuncio sia vicino. Le forme di Eugenie si sarebbero arrotondate. Si parlava di indizi social: il post pubblicato in occasione della festa della mamma (in Gran Bretagna è la quarta domenica di Quaresima) per fare gli auguri alle mamme di tutto il mondo. La principessa di York ha scelto una foto dall’archivio di famiglia in cui appare tra le braccia di mamma Sarah Ferguson e papà Andrea che sta al loro fianco.

Il principe Carlo è guarito e ha superato il coronavirus. La Royal Family festeggia la bella notizia.

Il principe Carlo, testato positivo al coronavirus una settimana fa (ma sua altezza reale ha iniziato a stare male qualche giorno prima), sta bene: l'erede al trono britannico, 71 anni, non e' piu' in auto-isolamento da oggi nella tenuta di Balmoral, in Scozia, dove s'e' temporaneamente spostato con la consorte Camilla, ed e' ora "in buona salute". Lo riferisce una nota di Clarence House, sua residenza ufficiale londinese, precisando che il principe di Galles ha terminato la quarantena prevista dalle direttive delle autorita' sanitarie britanniche "dopo aver consultato il suo medico".

«In accordo con il suo medico e come prevedono le linee guida sanitarie britanniche che indicano un periodo di isolamento di sette giorni, il principe è uscito dalla quarantena» ha precisato la fonte di Palazzo, senza dare notizie sugli eventuali test negativi (che dovrebbero essere due per la guarigione) del primogenito di casa Windsor. Al contrario Camilla non è mai stata contagiata pur rimanendo in quarantena con il consorte.

La guarigione del principe Carlo porta una bella notizia a Corte, i sudditi inglese e tutti coloro che amano la Royal Family nel mondo restano in apprensione per un nuovo caso positivo al coronvirus registrato nelle scorse ore nello staff della Regina che ora si trova al castello di Windsor. Un dipendente che lavora negli appartamenti privati di Elisabetta, dunque l'uomo è a stretto contatto con la sovranna 93enne, e Filippo, 98 anni. Il dipendente porta fuori i cani, dà loro da mangiare agli amici a quattro zampe e ha altri compiti a corte. Pare comunque che la regina Elisabetta non sia stata contagiata. «La Regina ha preso molte precauzioni» dicono, per rassicurare i britannici che rimangono comunque in apprensione.

Eugenia di York prenderà il posto di Meghan Markle? Dopo anni vissuti all'ombra di William e Harry (e quindi di Kate Middleton e Meghan Markle), la principessa 30enne potrebbe prendersi la sua rivincita e guadagnarsi visibilità nella Royal Family. Secondo il tabloid britannico Express uno dei posti vacanti creati dall'uscita di scena dei Duchi di Sussex a Buckingham Palace potrebbe essere occupato proprio da lei. Eugenia di York non ha nessun incarico ufficiale all'interno della famiglia reale: è direttrice di una galleria d'arte a Londra e decima in linea di successione al trono. Lunga la lista dei nomi blasonati che la precedono: il principe Carlo, William, i suoi figli George, Charlotte e Louis, Harry e il piccolo Archie, il principe Andrea e la figlia Beatrice. La princessa di York a corte viene chiamata per pochi eventi ufficiali di primo piano e ha una vita molto 'tranquilla'. Ora qualcosa potrebbe cambiare con l'uscita di scena di Harry e Meghan Markle (ufficiale dal primo aprile). Secondo il tabloid la popolarità di Eugenia di York è cresciuta dopo le nozze con l'imprenditore Jack Brooksbank, nel 2018. Ora la figlia di Sarah Ferguson aspetta una chiamata della Regina Elisabetta...





William e Harry ai ferri corti. Le cronache d'Inghilterra raccontano che i rapporti tra i due fratelli sono rovinati per sempre e la causa della rottura diretta (a suon di liti e insulti: "Cafone, arrogante") o indiretta sembra essere Meghan Markle. Oltremanica svelano che la cosa più temuta da Lady Diana fosse proprio che si suoi figli si dividessero. La Principessa triste raccomandava sempre a Will e Harry di restare uniti qualsiasi cosa accadesse. “Lady Diana Farebbe di tutto per riappacificarli“, ha detto Jayne Fincher, fotografa di Corte, a Page Six. "Li avrebbe presi da parte e avrebbe detto: “Per l’amor del cielo, cosa sta succedendo qui? E poi avrebbe cercato di mettere pace anche tra Kate e Meghan“. A parere della donna anche Carlo sarebbe scosso da questa rottura tra i due ragazzi, anche se non avrebbe perdonato a Harry di essersene andato dalla Famiglia Reale.

La spaccatura all'interno della Royal Family come si diceva sarebbe iniziata quando Meghan Markle è entrata a Palazzo e sembra William non gradisse molto la cognata mettendo in guardia il fratello minore che per questa cosa si sarebbe irritato. A Natale 2018 poi un nuovo duro episodio con Harry che accusò il fratello William di non fare abbastanza per includere nella Famiglia Reale Meghan Markle. Poi ecco a gennaio 2020 la decisione dei Sussex che hanno deciso di separarsi dalla Monarchia e vivere da cittadini privati. Per molti osservatori della Royal Family un altro indizio che il rapporto tra William-Kate Middleton e Harry-Meghan Markle sia alla frutta è arrivato il 9 marzo scorso durante il Commonwealth Day, quando le due coppie si sono riviste dopo mesi salutandosi a stento.

L'astrologa di Diana, Debbie Frank, ha rivelato a Hello che i Duchi di Cambridge sono anime gemelle. “Si sentono a casa propria, stando insieme. Ma ci sono abbastanza differenze tra loro da renderli interessanti e numerosi valori condivisi da renderli duraturi”, ha detto di William e Kate Middleton. I loro segni zodiacali sono un mix perfetto. L’astrologa ha sottolineato che il segno solare di Kate è opposto a quello di William ed è positivo visto che gli opposti si attraggono. Il segno del Capricorno di Kate Middleton funge da “ancora per la sensibilità emotiva tipica del segno del Cancro di William”.