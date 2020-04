SONDAGGI, Lega: prosegue l'erosione di voti. Pd e M5S... I numeri

SONDAGGI, LEGA: EROSIONE DI VOTI. PD CALA - SONDAGGIO IXE' DEL 31 MARZO 2020

Prosegue l'erosione della Lega che scende al 26,2% secondo i sondaggi dell'Istituto Ixè per Cartabianca RAI 3 (dati del 31 marzo 2020). Nelle intenzioni di voto del 24 marzo il Carroccio di Salvini era al 26,5%. Il Pd subisce un assestamento: i Dem sono al 22,6% anche loro in calo (erano al 22,9%).

SONDAGGI, M5S CONTINUA A SALIRE. CRESCE FRATELLI D'ITALIA - SONDAGGIO IXE' DEL 31 MARZO 2020

Il Movimento 5 Stelle sale: il sondaggio dell'Istituto Ixè per Cartabianca vede M5S al 15,6% (una settimana fa al 15,1% e quella precedente al 14,9%) e guadagna su Fratelli d'Italia, ma anche il partito di Giorgia Meloni cresce nei consensi (12,8% era a 12,7%).

SONDAGGI, FORZA ITALIA GUADAGNA. LA SINISTRA E ITALIA VIVA... - SONDAGGIO IXE' DEL 31 MARZO 2020

Numeri molto buoni per Forza Italia che va al 7,4% (dal 7% del 24 marzo 2020) stando al sondaggio dell'Istituto Ixè. Guadagno voti potenziali La Sinistra (3,9% rispetto 3,5%), +Europa ( 2,6% da 2,4%). In leggero calo Italia Viva (2,2% da 2,4%), quindi Europa Verde (1,6% come sette giorni fa) e Azione (1,3% da 1%).

SONDAGGI, GOVERNO CONTE: FIDUCIA SEMPRE PIU' ALTA - SONDAGGIO IXE' DEL 31 MARZO 2020

Si conferma la diffusa preoccupazione per il Coronavirus, che la netta maggioranza del sondaggio Ixé degli intervistati (61%) ritiene destinata a chiudersi con l'inizio dell'estate. Per guidare il processo di ricostruzione post-emergenza, quasi la metà del Paese sarebbe a favore di un Governo di unità nazionale Guidato da Mario Draghi. Per il 61% l'emergenza terminerà a giugno. Per il dopo emergenza, il 46% è favorevole a Draghi. Sale il gradimento del Governo. Continua a crescere la fiducia nel Governo Conte, che dall'inizio dell'emergenza è salita di 15 punti.