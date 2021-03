Sondaggi, Pd crollo e M5S boom: i numeri del super sondaggio. Salvini-Meloni..

Sondaggi, Pd giù e M5S boom (grazie a Giuseppe Conte): ma con Enrico Letta segnali di rimbalzo Dem

Pd ancora in forte calo nei SONDAGGI POLITICI. Ma la nomina di Enrico Letta segretario mostra già un rimbalzo dei dem (ai danni di Azione e +Europa). E' quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. Il Partito Democratico in flessione (17,9%, perde l'1,3%), mentre il M5S sale forte dell'effetto Giuseppe Conte (al 16,6%, quasi due punti guadagnati dai 5 Stelle). Ricordiamo che sono stati presi in considerazione i sondaggi di: Demopolis, Demos, EMG, Euromedia, Ixe', SWG e Tecne'.

Sondaggi, Salvini-Meloni: chi sale e chi scende?

Centrodestra, la Lega di Matteo Salvini perde due decimi di punto (al 23,3%), Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni li guadagna (e sfiora il 17%) nella media dei sondaggi. Forza Italia? E' stabile (sale di un decimo).

Sondaggi: Lega, Pd, Fratelli d'Italia e M5S

La classifica dei partiti: Lega in testa con il 23,3% (-0,2) precede il Partito Democratico al 17,9% (-1,3), Fratelli d'Italia al 16,9% (+0,2), M5s al 16,6% (+1,8), Forza Italia all'8,1% (+0,1), Azione (3,1%), Italia Viva (2,9%).

Sondaggi: Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia oltre il 49%

Il centrodestra (ossia Lega, Fdi, FI), nel suo complesso cresce di 0,1 punti, portandosi al 49,4%, mentre i giallorossi arretrano di 0,7 punti, al 36,5%.

N.B.: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (4 marzo)