Sondaggi, Pd-Fratelli d'Italia-M5S: i numeri del super sondaggio (e anche quelli della Lega)

La Lega è avanti nei sondaggi politici settimanali, ma dietro al partito di Matteo Salvini c'è un mucchio selvaggio. Tre partiti in meno di un punto e mezzo: guida il Pd (che scende tanto, ma aspetta Enrico Letta segretario per il rilancio), poi Fratelli d'Italia (il partito di Giorgia Meloni sale seppur di poco) e quindi un M5S in grande rimonta grazie all'effetto Conte. Vediamo i numeri di tutti i partiti poilitici

SONDAGGI, Pd in calo e balzo M5s. Ma niente sorpasso

M5S guadagna quasi due punti, il Partito Democratico perde un punto e mezzo nei sondaggi elettorali. Pesa il doppio effetto dell'incoronazione (sia pur non ancora ufficiale) di Giuseppe Conte a leader Movimento 5 Stelle e delle dimissioni di Zingaretti da segretario del Pd. È quanto emerge dalla Supermedia settimanale (11 marzo confrontata con quella di due settimane fa) elaborata da YouTrend per AGI.

Sondaggi, Lega allunga sul Pd. Fratelli d'Italia davanti a M5S

In lieve flessione la Lega, al 23,3% (Carroccio di Matteo Salvini era al 23,6%) che comunque allunga il distacco rispetto al Pd, sceso al 17,6% (Partito Democratico era al 19,1%) mentre Fratelli d'Italia cresce ancora (16,9%, +0,3% per il la 'formazione' di Giorgia Meloni) e ormai incalza e Dem a meno di un punto. Al quarto posto i 5 stelle con il 16,2% (M5S cresce dell'1,9% con il prossimo ingresso di Giuseppe Conte), al quinto Forza Italia con l'8,2% (stabili gli azzurri di Silvio Berlusconi). Azione di Calenda e Mdp-La Sinistra crescono di 0,1 punti portandosi, rispettivamente, al 3,7 e al 3,5 per centro, Italia viva al 2,4%.

Sondaggi, Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia: centrodestra sfiora il 50%

A livello di coalizione la supermedia dei sondaggi by Youtrend, il centrodestra (composto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) si mantiene stabile al 49,7%, mentre i giallorossi (Pd-M5s-Leu) guadagnano mezzo punto, portandosi al 37,3%. Maggioranza sempre molto ampia per i partiti che sostengono il governo Draghi, al 78,5%.