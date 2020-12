Sondaggi, Pd si avvicina alla Lega: Zingaretti spaventa Salvini. E Meloni...

Sondaggi, Pd si avvicina alla Lega: Zingaretti prende mezzo punto: a 3 punti da Salvini

Il Pd sale e la Lega scende: la somma dà mezzo punto di guadagno per il Partito Democratico e un distacco ora appena sopra ai tre punti. Lo rivela la Supermedia dei sondaggi politici a cura di YouTrend per l'Agi. Fratelli d'Italia cresce seppur di poco. Scendono anche M5S e ancor più Forza Italia. La Sinistra sorpassa Azione e Italia Viva. Presi in esame i dati di Demopolis, Demos, EMG, Euromedia, Ixè, Quorum, SWG, Tecnè. Ecco i risultati dei partiti politici questa settimana.

Sondaggi, Lega cala. Pd recupera mezzo punto

La Lega di Matteo Salvini è sempre la prima forza politica del Paese ma perde lo 0,3% nelle ultime due settimane, scivolando al 23,7%. Il Carroccio vede avvicinarsi il PD che sale dello 0,2% (al 20,6%) e quindi guadagna mezzo punto.

Sondaggi, Fratelli d’Italia guadagna su M5s. Forza Italia scende

Fratelli d’Italia è stabile, anzi cresce ancora un po' (16,1%, +1 decimo) e guadagna rispetto all'M5S. Il Movimento 5 Stelle infatti scende (14,8%, -2 decimi) Forza Italia in calo. Silvio Berlusconi vede il suo partito al 7%, in calo di 3 decimi rispetto a due fa settimane fa.

Sondaggi, Sinistra sorpassa Azione-Italia Viva

Dietro La Sinistra è il partito più in forma della settimana: guadagna lo 0,2% sale al 3,3 e supera in un colp solo sia Azione di Calenda che Italia Viva di Matteo Renzi (entrambe ferme al 3,2%).

Sondaggi, Centrodestra vs Partiti governo Conte

Il centrodestra è forte: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono uno schieramento che pesa il 48%. I partiti del Governo Conte II sarebbero al 41,9% quindi oltre 6 punti sotto, con un consenso minore non solo rispetto a quello del centrodestra, ma anche a quello del Conte I – che è sempre stato superiore al 50%.