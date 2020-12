Sondaggi, Salvini choc: i numeri che spaventano la Lega. Ora Giorgia Meloni...

Sondaggi, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni al comando

"Quale leader si sta comportando meglio?". Tra i segretari di partito gli italiani dicono Giorgia Meloni. In assoluto vince Giuseppe Conte. Lo rivela il sondaggio di Nando Pagnoncelli, mostrato a DiMartedì su La7. Vediamo i dati. Staccato Matteo Salvini, staccatissimi Silvio Berlusconi, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio.

Sondaggi, Giorgia Meloni stacca Matteo Salvini

Tra i leader che si sono comportati meglio dunque al primo posto c'è Giuseppe Conte. I sondaggi in questione promuovono il presidente del Consiglio con il 32 per cento. A seguire Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha il 20 per cento. Staccatissimi tutti gli altri. Il numero uno della Lega, Matteo Salvini sale sul podio, ma è lontano da Giorgia Meloni e ha il 9%.

Sondaggi, Berlusconi precede Zingaretti, Di Maio e Renzi

Medaglia di legno per il leader di Forza Italia: Silvio Berlusconi ha il 6%. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti ha il 5%, poi Luigi Di Maio con il 4 e Matteo Renzi con il 2 per cento. Il 22 per cento “non sa, non indica”.