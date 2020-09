Sondaggi, Trump-Biden: l'arma segreta di Donald svelata nel nuovo sondaggio Usa 2020

Sondaggi, Trump vs Biden: l'arma segreta di Donald? Gli elettori che non si dichiarano

Donald Trump è indietro nei sondaggi per Usa 2020 nei confronti di Joe Biden, ma attenzione: il presidente degli Stati Uniti ha un asso nella manica, infatti il 17% degli elettori statunitensi che approvano fortemente l'operato del presidente Donald Trump non rivela nei sondaggi la propria intenzione di voto. A spiegarlo è l'istituto Rasmussen sulle basi di un sondaggio condotto tra il 3 e il 6 settembre su un campione di mille intervistati. Viene poi però sottolineato che l'8% dei cittadini che disapprovano fortemente l'operato dell'attuale amministrazione si comporta allo stesso modo. E ancora. Secondo l'istituto Rasmussen Il 59% dei supporter di Donald Trump è pronto a dichiarare ad altre persone la propria intenzione di voto. E così il 66% di chi è contro al presidente in carica.

Sondaggi, Trump vs Biden: repubblicani e democratici che si nascondono al sondaggio

I sondaggi su Trump e Biden sono complessi da leggere anche perchè il 16% dei repubblicani non pare d'accordo nel dichiarare la propria intenzione di voto. Tra i democratici siamo al 12% delle persone che vogliono celare la propria intenzione di voto. Gli elettori indipendenti sono che non si dichiarano sono addirittura il 21%. Poco disposti a rivelare chi voteranno anche gli afroamericani e i membri di comunita' minoritarie, cosi' come gli elettori piu' giovani, i moderati e i conservatori.

Sondaggi, Trump vs Biden: 4 punti per Joe su Donald nel sondaggio

A livello nazionale Rasmussen vede nei sondaggi il candidato democratico Joe Biden in vantaggio di quattro punti su Donald Trump in vista del voto del 3 novembre prossimo. Un margine inferiore rispetto a quello rilevato dalla maggior parte degli altri istituti. Rasmussen nel 2016 fu l'unico che si sbilanciò su una vittoria di Trump quando tutti davano la Clinton favorita. A livello statale, le ultime rilevazioni di Rasmussen indicano che Trump e' in svantaggio in due Stati in bilico come Wisconsin (di otto punti) e Ohio (di quattro punti), ma e' appaiato al suo sfidante in Pennsylvania, Stato nel quale Biden e' nato e cresciuto.