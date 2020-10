Joe Biden e Donald Trump si apprestano a sfidarsi in un attesissimo duello televisivo per la conquista della Casa Bianca (foto: La Presse)

SONDAGGI, TRUMP TRAVOLTO DA BIDEN. Disfatta Donald. Sondaggio Usa 2020 choc

Donald Trump arranca nei sondaggi verso Usa 2020: Joe Biden ha un vantaggio di 16 punti percentuali sul presidente degli Stati Uniti in vista delle elezioni del 3 novembre. A dirlo è un sondaggio Cnn che dà un segnale forte a quattro settimane dal voto.

Sondaggi Usa 2020, Donald Trump a 16 punti da Joe Biden. Sondaggi news

Secondo questi sondaggi Joe Biden ha il 57% delle preferenza contro il 41% di Donald Trump. Lo stesso sondaggio condotto a fine agosto e inizio settembre dava a Biden un vantaggio di otto punti percentuali su Trump, 51 a 43 per cento. La forbice si sarebbe dunque allargata in modo esponenziale. L'ultima consultazione si è tenuta da giovedì e domenica, dopo il dibattito presidenziale di martedì scorso e la notizia, giovedì sera, che il presidente è positivo al coronavirus. Lunedì Donald Trump è stato dimesso dal Walter Reed National Military Medical Center ed è tornato alla Casa Bianca.

Sondaggi Trump - Biden: 8 punti per Joe su Donald nella media. Sondaggi Usa 2020 news

Il distacco tra Donald Trump e Joe Biden è forte non solo stando al sondaggio Cnn, ma anche secondo la media dei sondaggi dal 21 settembre al 4 ottobre elaborata da RealClearPolitics. Biden è in vantaggio di 8,5 punti percentuali. Va sottolineato che nelle elezioni per il presidente degli Stati Uniti, come insegna la corsa alla Casa Bianca del 2016 tra Hillary Clinton e Donald Trump (con la candidata democratica forte del voto popolare), pesa la maggioranza dei voti del collegio elettorale attribuiti dagli stati. Così Trump divenne presidente Usa quattro anni fa. Non sarà comunque semplice ripetere il miracolo in questa sfida con Joe Biden.