Sparta Praga-Milan tv e streaming: dove vedere i rossoneri in Europa League

Sparta Praga-Milan, ci siamo. Ultima partita del girone di Europa League in programma giovedì 10 dicembre alle 21, con i rossoneri già qualificati per i sedicesimi di finale. Attualmente sono secondi e dovrebbero sperare in un passo falso del Lille per vincere il gruppo. Ma quel che conta è giocare questa trasferta con l'obiettivo già raggiunto e la possibilità per Stefano Pioli di lasciar riposare qualche titolare (Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu non sono neanche stati convocati), facendo un po' di turn over. Una buona occasione per Colombo, Duarte, Dalot e quelli che hanno giocato di meno in campionato. Ecco una guida veloce per seguire Sparta Praga Milan in tv e streaming

Sparta Praga-Milan tv

Sparta Praga-Milan in tv in chiaro? Niente da fare. Non è prevista la diretta su TV8 per questa partita di Europa League.

Sparta Praga-Milan tv Sky

Sparta Praga-Milan sarà trasmessa in tv in diretta dalle 21 su Sky e per la precisione su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Andrea Marinozzi e commento Daniele Adani (Diretta Gol di Maurizio Compagnoni).

Sparta Praga-Milan streaming

Sparta Praga-Milan sarà trasmessa in streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky) e Now Tv per chi volesse acquistare un ticket dedicato.

Sparta Praga-Milan radio

Sparta Praga-Milan sarà raccontata su Radio Rai1 in diretta dalle 21 con cronaca di Diego Carmignani e commento tecnico di Sergio Brio.

Sparta Praga-Milan probabile formazioni

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Duarte, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo