Milan, Pioli che Panchina d'oro! Bennacer-Maignan, ecco quando rientrano

Milan, Pioli ha vinto la Panchina d'Oro davanti a Nicola e Spalletti

Stefano Pioli è il vincitore della "Panchina d'oro" per la stagione 2021-2022: l'allenatore del Milan ha conquistato 33 voti su 46, staccando l'ex mister della Salernitana Davide Nicola e il tecnico del Napoli Luciano Spalletti che sono finiti sul podio.

Milan, Pioli vince la Panchina d'oro: "Emozionato quando rivedo ciò che abbiamo fatto"

"Sono emozionato perchè quando rivedo quanto fatto l'anno scorso le emozioni si sentono ancora - ha detto il tecnico rossonero Stefano Pioli dopo la vittoria della Panchina d'Oro 2023 -. Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato, condivido questo premio con tutte le persone speciali che lavorano con me a Milanello, col club, con i dirigenti che ci hanno sostenuto continuamente, con il mio staff che è il motore del mio lavoro e con i giocatori perchè ritengo, come anche quest'anno, di allenare un gruppo speciale".

Stefano Pioli vince la Panchina d'Oro: Antonio Conte, Gasperini e Allegri prima di lui

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli succede nell’albo d’Oro della Panchina d'Oro ad Antonio Conte (Inter 2020-21). Prima di lui mister Atalanta Gian Piero Gasperini (vincitore per due stagioni), Max Allegri (doppietta anche per l'allenatore della Juventus) e Maurizio Sarri (quando era alla guida del Napoli).

Milan, Pioli vede il recupero di Maignan e Bennacer

La Panchina d'Oro non è l'unica buona notizia per Stefano Pioli. Il suo Milan è ripartito dopo il periodo di crisi, con un tris di vittorie senza prendere gol (1-0 contro Torino, Tottenham e Monza). E dall'infermeria arrivano buone notizie. Magic Mike Maignan è pronto a tornare in gruppo: potrebbe essere in campo già domenica sera con l'Atalanta o più probabilmente nella trasferta sul campo della Fiorentina, alla vigilia del match di ritorno contro il Tottenham in Champions League al White Hart Lane. Anche Ismail Bennacer è recuperato e la sensazione è che il suo ritorno in campo potrebbe essere già contro la Dea di Gasperini nel prossimo turno di campionato. Senza contare che Zlatan Ibrahimovic è ormai convocato da due partite e presto lo si potrebbe vedere finalmente esordire in questa stagione dopo l'infortunio al crociato.