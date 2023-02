Sky-Juventus, Costacurta: "E' Allegri che dice caz..". E anche Bergomi...

Sky-Juventus, Costacurta: “Allegri dice cazzate, impari a controllarsi. C’è modo e modo”

Dopo lo sfogo in diretta tv su Sky Sport dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, a distanza di qualche giorno durante Sky Calcio Club l'ex difensore del Milan Billy Costacurta è tornato sull'episodio condannando le parole dell'allenatore: "A me non piace come la Juventus gioca ed è colpa dell'allenatore ma l'allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Credo comunque che la Juve abbia un grande allenatore. A parte l'episodio dell'altro giorno perché ci siamo passati sopra ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. C'è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale. E quindi se c'è qualcuno che ha detto le cazzate, ripeto, è stato lui. Scusate, ma ci sono rimasto male e Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune situazioni".

Sky-Juventus, Bergomi a a Massimiliano Allegri: "Deve avere più rispetto"

"Tra Juventus e Nantes ci sono 3-4 categorie a livello di squadra, ma il momento contingente Juve non è facile. Allegri? Tante volte capisco che c’è un rapporto forza differente tra chi è in studio e allenatore, ma quando sei lì devono prevalere educazione e rispetto - le parole di Beppe Bergomi a Sky Sport - È stata fatta domanda normale senza insultare nessuno. Ha sbagliato perché non ha avuto rispetto di chi fa professione diversa da sua con lo stesso impegno".

Leggi anche

Diritti tv Champions League, da Mediaset a TV8 in chiaro. Bomba

Diritti tv Champions League, Prime Video-Uefa accordo e annuncio: cosa cambia