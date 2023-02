Champions League in chiaro da Mediaset a Tv8: bomba sui diritti tv

Champions League-Sky, diritti tv: gol di Comcast con l'Uefa

Si scalda la partita per i diritti tv della Champions League nel triennio 2024/2027, quando la massima competizione per club cambierà format diventando sempre più un vero e proprio campionato europeo (da 32 a 36 squadre, girone unico e un minimo di 8 partite - 4 in casa e 4 fuori - garantite a tutte le partecipanti). E potrebbe esserci un colpo di scena: mentre Prime Video ha annunciato l'accordo con l'Uefa (leggi qui cosa cambia), Sky potrebbe diventare la vera e propria casa della Champions League. Se in questo triennio la pay tv di Comcast è in coabitazione con Mediaset, stando alle ultime indiscrezioni, nel prossimo giro punta a fare all-in.

Diritti tv Champions League, partita in chiaro su TV8? I rumors

Sky va infatti verso il rinnovo dei diritti tv per il prossimo triennio che partirà dal 2024, ma la grande novità è sarebbe vicina ad ottenere la trasmissione in streaming in esclusiva (attualmente in coabitazione con Infinity) e quella in chiaro di una partita a settimana di Champions League su Tv8, soffiandola dunque a Mediaset (nell'attuale bando i match vanno su Canale 5). Sky punta anche al rinnovo dei diritti tv relativi all'Europa League.