Milan, poker a Lecce. Pioli: "Crediamo molto nell'Europa. Rangnick? Non mi interessa"

"Dobbiamo recuperare punti e questa vittoria e' importantissima. L'obiettivo e' un posto in Europa e noi continuiamo a crederci perche' abbiamo potenzialita' importanti", ha spiegato Stefano Pioli nel post partita di Lecce-Milan 1-4, match della ventisettesima giornata di Serie A. "Abbiamo giocato bene contro un avversario che ha preferito aspettarci - ha analizzato il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport - Siamo stati bravi a trovare gli spazi e ad impedire al Lecce di rientrare in partita. Abbiamo giocatori intelligenti nei movimenti e oggi la squadra si e' mossa bene". Nel giorno dell'assenza di Ibrahimovic, il Milan ha vinto grazie anche ai gol di Rebic e Rafael Leao: "Zlatan e' un giocatore importantissimo con delle caratteristiche precise. Senza di lui abbiamo dovuto provare soluzioni diverse e siamo stati bravi. Leao deve essere piu' consapevole per mettere a disposizione della squadra il suo potenziale pazzesco". Poi sulla situazione degli infortunati in difesa: "Dovremo avere a disposizione Duarte per la prossima partita. Spero che il problema di Kjaer sia una cosa di poco conto. Contro la Roma e' una partita importante per il presente e per il futuro". C'e' spazio anche per un commento sulle voci legate ad un arrivo di Rangnick: "Non mi interessa e non sono preoccupato. Sto bene con la squadra e dall'inizio sto lavorando con passione e serieta'. E questo voglio farlo fino alla fine", ha concluso Pioli.

Lecce-Milan 1-4, i gol di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao non fanno sentire l'assenza di Ibrahimovic

Il Milan non sbaglia e passa a Lecce per 4-1, lasciandosi alle spalle le due ultime uscite a vuoto in campionato prima dello stop. Vittoria giusta e meritata in terra salentina firmata da Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao, che rendono vano il gol del momentaneo pareggio di Mancosu. La squadra di Pioli continua la corsa all'Europa, quella di Liverani dovra' ancora lottare con le unghie e con i denti per la salvezza. Il match ci mette un po' a decollare e i primi squilli sono tutti di marca rossonera, con Bonaventura, Castillejo, Kessie e Theo Hernandez che in sequenza scaldano i guantoni di Gabriel, ma senza trovare la stoccata vincente. Al 25', pero', il portiere salentino non puo' nulla sul tap-in di Castillejo, bravo a farsi trovare pronto sul cross teso di Calhanoglu. Vantaggio meritato per il Milan. La squadra di Pioli domina e da' la sensazione di poter trovare presto il raddoppio, ma rischia di subire il pareggio al 36', se non fosse per il millimetrico fuorigioco di Meccariello che rende vano il suo gol. Prima dell'intervallo giallorossi ancora vicinissimi all'1-1 con Lapadula, che a tu per tu con Donnarumma non riesce ad inquadrare la porta. Ad inizio ripresa la squadra di Liverani continua a premere e al 53' trova l'1-1 con il rigore di Babacar, ma non c'e' neanche il tempo di esultare che il Milan, nel giro di pochissimi minuti, si porta sul 3-1 con Bonaventura e Rebic. Al 72' c'e' gloria anche per Leao, appena entrato in campo, che fissa il risultato sul 4-1 finale.

LECCE-MILAN 1-4 TABELLINO

Marcatori: 26’ Castillejo. 54’ rig. Mancosu (L), 55’ Bonaventura, 58’ Rebic, 72’ Leao

LECCE: Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu (dall’87 Shakov); Falco, Saponara (dall’87’ Vera); Lapadula (dal 46’ Babacar). A disp.: Radicchio, Paz, Rossettini, Vigorito, Colella, Maselli, Chironi. All. Liverani

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer (dal 40’ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie (dall’86’ Paquetà), Bennacer (dall’86’ Biglia); Castillejo (dal 68’ Saelemakers), Calhanoglu, Bonaventura; Rebic (dal 68’ Leao). A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Colombo, Maldini. All. Pioli

Arbitro: Valeri di Roma 2

Note: gol annullato a Meccariello (Lecce) con il Var al 36’. Recupero tempo: pt 4’, st 2’. Ammoniti: Lucioni (L), Gabbia (M)