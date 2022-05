Milan-RedBird è fatta. Cardinale-Maldini, incontro: poi Botman-Sanches e...

Milan a RedBird, Cardinale: atteso l'annuncio ufficiale. Closing a settembre

Il Milan entra nell'era RedBird. Manca solo l'annuncio ufficiale del signing, che dovrebbe arrivare nel giro di 24 ore (confermando lo scoop delle scorse settimane di Affaritaliani.it). Operazione da 1.3 miliardi di euro per cessione del pacchetto di maggioranza del club rossonero. Il fondo Elliott che ha guidato il Diavolo verso una esaltante cavalcata coronata con lo scudetto sul campo e fuori (con i conti migliorati anno dopo anno trasformando il Milan in un modello calcistico mondiale) manterrà circa il 30% delle azioni.

Milan-RedBird, rinnovo per Maldini e Massara. Botman-Sanches e.. i colpi di mercato rossoneri

Gerry Cardinale nelle prossime ore (forse giovedì) incontrerà poi Paolo Maldini per il rinnovo di contratto suo e di Ricky Massara. Poi sarà il momento di avviare le grandi manovre per rinforzare il Milan sul mercato. I nomi caldi sono quelli di cui si è parlato nelle scorse settimane: Sven Botman resta in pole position per la difesa (malgrado le sirene del ricco Newcastle del fondo Pif) e andare a formare un super pacchetto arretrato con Tomori e Kalulu (grandi colpi del mercato rossonero negli ultimi anni targati Maldini-Massara-Moncada). A centrocampo sono avanti i discorsi per un altro gioello del Lille, Renato Sanches, per prendere l'eredità di Franck Kessie: il portoghese è giocatore completo, che sa mixare qualità e qualità giostrando inn più posizioni in mezzo al campo. Nessun dubbio sul colpo a parametro zero Divock Origi, attaccante belga che ha lasciato il Liverpool e punta a consacrarsi nel passaggio dalla Premier League alla serie A sulle orme di Tammy Abraham che ha incantato tutti quest'anno con la maglia della Roma.

Milan, Noa Lang e Charles De Ketelaere

Sono caldi poi i nomi di due talenti giovani della trequarti del Bruges: Noa Lang e Charles De Ketelaere. Secondo Tuttosport nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra i del Milan e il papà di Lang: il club di via Aldo Rossi ha mostrato interesse per il giovane olandese che viene valutato intorno ai 22 milioni di euro. Il prezzo del cartellino di De Ketelaere è a quota 35-40 milioni, ma il Milan spera di limare il prezzo.

Milan al lavoro per blindare Rafael Leao

Fronte Rafael Leao. Il Milan è in contatto con Jorge Mendes per discutere di un prolungamento del contratto. Attualmente la clausola rescissoria dell'attacante portoghese è di 150 milioni, il club rossonero vorrebbe farla salire a 200 o 250 milioni alla luce dell'interesse di diversi top club europei, Real Madrid in primis. I blancos, dopo aver perso Mbappè, rifletto se affondare il colpo Leao e potrebbero mettere sul piatto oltre ai soldi qualche contropartita tecnica interessante, come Marco Asensio e Luka Jovic. Ma il Milan vuole blindare Rafa.