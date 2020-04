Milan, rinnovo Donnarumma: trattativa difficile, ecco il piano rossonero

Da tempo è una certezza del Milan e nonostante le tanti voci di addio, è sempre voluto rimanere in rossonero. Ora però Gigio Donnarumma deve decidere dato il suo contratto in scadenza nel 2021: rinnovo o lasciare Milano? Elliott cerca di trovare l'accordo con il portiere campano e La Gazzetta dello Sport ha rivelato il piano. Difficile mantenere l'ingaggio attuale di 6 milioni di euro netti annui, e, scrive la Rosea, anche se Elliott è disposto a fare qualche eccezione, comunque la cifra resta altissima. Improbabile pensare che Donnarumma accetti una riduzione dello stipendio. La strategia è quella di offrire un prolungamento di un anno, fino al 2022, a patto che accetti un ingaggio fisso più basso dell’attuale ma con l’inserimento di bonus.

Rinnovo con una diminuizione del contratto?

A Elliott, prosegue Gazzetta, starebbe bene l’idea di un rinnovo con stipendio da 5 milioni netti per la stagione 2021-22 più un bonus importante per la Champions. Donnarumma vorrebbe rimanere al Milan, però per il futuro non è detto che cambi idea. Il prolungamento annuale gli permetterebbe di essere più libero di valutare il suo futuro nel caso in cui a Milano la situazione non migliorasse. Difficile comunque pensare che il club voglia proporgli solo il prolungamento di un anno, anche perché l'anno prossimo ci si ritroverebbe nella stessa situazione.