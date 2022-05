Milan scudetto: 30mila tifosi in Duomo (e Casa Milan). Cori contro Sala

MILAN SCUDETTO: FESTA IN PIAZZA DUOMO. CORI CONTRO IL SINDACO BEPPE SALA

Sono circa 30MILA i tifosi milanisti che festeggiano in piazza Duomo a Milano il 19esimo scudetto dei rossoneri. La piazza può contenere questa cifra visto che c'è ancora il palco del concerto di sabato e le transenne mettono in sicurezza l'ingresso della cattedrale. ‘Metro non ferma davanti a cattedrale’.

Cori di gioia, ma anche, secondo quanto riporta l'Ansa contro il sindaco di Milano Beppe Sala: i tifosi rossoneri hanno festeggiato la vittoria del campionato in piazza Duomo dove non c'era il maxischermo. Ed e' questo il motivo per cui alcuni supporter hanno contestato in sindaco, anche se al Comune dal Milan non e' arrivata nessuna richiesta per allestirlo.

I tifosi, che si sono ritrovati anche davanti alla sede di Casa Milan, in piazza Castello, in piazza Sempione, costantemente seguiti dalle forze dell'ordine, al fischio finale dell'incontro di Reggio Emilia hanno 'invaso' fino a riempirla piazza Duomo dove "è stato disposto - informa una nota della questura - il 'salto fermata della stazione metropolitana Duomo M1 e M3".

Milan campione d'Italia, invasione di campo al Mapei Stadium dopo la vittoria dello scudetto

Fischio finale dopo due minuti di recupero e Milan ufficialmente campione d'Italia per la 19esima volta. In migliaia hanno atteso il momento in cui l'arbitro metteva fine alla gara, vinta dai rossoneri per 3-0, per fare una pacifica e festosa invasione di campo al Mapei Stadium. Tifosi rossoneri in gran parte, ma anche del Sassuolo, ormai una realta' del nostro campionato, hanno inseguito i beniamini e gioito insieme.