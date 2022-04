Milan, nuovo stadio anche con Investcorp: Sesto San Giovanni favorito

Nuovo Stadio, il Milan di InvestCorp verso l’addio a San Siro

Milan e Inter potrebbero davvero lasciare Milano e costruire il nuovo stadio a Sesto San Giovanni (nell'ex area Falck). Un'opzione che piace ai due club: si resterebbe a due passi dalla metropoli (Sesto è ben collegata con il trasporto pubblico) e poi, secondo quanto riporta il Corsera, va anche considerato che si abbatterebbe i costi dal momento le società non dovrebbero sostenere il pagamento della demolizione dell'attuale San Siro, stimato attorno ai 150 milioni di euro. Il nuovo impianto poi sarebbe di proprietà dei due club. Il comune di Sesto San Giovanni sarebbe più che lieto di ospitare Milan e Inter che garantirebbero una visibilità e uno slancio economico senza precedenti. La capienza dello stadio? Contrariamente ai progetti legati al possibile nuovo impianto in zona San Siro (attorno a quota 60-65mila), in questo caso si dovrebbe tenere quella dell'attuale Meazza, quindi attorno agli 80mila spettatori.

Milan, InvestCorp pensa alla conferma di Maldini e Massara

Ad ogni modo in casa Milan la decisione definitiva dovranno prenderla i nuovi manager di Investcorp, dopo aver perfezionato l'acquisizione del club rossonero (closing dovrebbe essere a fine campionato). Negli ultimi giorni è girato anche il rumor secondo cui Milan, con l'arrivo degli arabi potrebbe mettersi in proprio nella costruzione dello stadio, ma al momento non è un'ipotesi calda. Anche perchè, secondo il Corsera, il fondo arabo sembra deciso a seguire la politica di Elliott. Ecco dunque che trovano conferme le indiscrezioni sulla conferma dell'area sportiva (da Maldini a Massara, passando per la squadra di scout di Moncada). E anche l'attuale ad, Ivan Gazidis, resterà quantomeno sino a novembre, mese in cui il contratto del dirigente sudafricano scadrà.

Leggi anche: