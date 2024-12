Milan-Stella Rossa Belgrado, scatto rossonero verso gli ottavi. Juventus in quota ko col Manchester City

Milan-Stella Rossa Belgrado, rossoneri in quota vittoria (e playoff di Champions League)

La Champions League per rialzarsi subito. La sconfitta contro l'Atalanta neocapolista ha interrotto una striscia di tre successi e sette risultati utili consecutivi per il Milan, che ora insegue la quarta vittoria di fila in Europa per alimentare le chance di qualificazione diretta agli ottavi. A San Siro arriva la Stella Rossa, che in questo stadio ha rimediato un pesante 4-0 contro l'Inter lo scorso 1° ottobre. I bookie danno grande fiducia ai rossoneri (con la vittoria sarebbero sicuri dei playoff, cercando poi il rush finale per la qualificazione agli ottavi), che hanno vinto tutti e tre i precedenti contro i campioni di Serbia: come riporta Agipronews, il segno «1» si gioca a 1,27 su William Hill e 1,28 su 888sport, mentre pareggio e affermazione della squadra ospite sono in lavagna nell'ordine a 6 e 11,50. Nelle sue precedenti uscite in Champions, la Stella Rossa ha collezionato cinque Over su cinque: questo esito è fissato a 1,53, mentre l'Under è proposto a 2,55. Il 2-0 per la squadra di Fonseca è ritenuto il risultato esatto più probabile, visto che è valutato 6,50, mentre il 2-1 è proposto a 7,50; stessa quota (8) per l'1-0 e il 3-0. L'1-1 e lo 0-0 sono fissati rispettivamente a 10 e 17, mentre l'1-2 e lo 0-1 valgono nell'ordine 23 e 26.

Juventus-Manchester City

Una vittoria nelle ultime nove, malumori e possibili sanzioni. E’ un Manchester City in piena crisi, ma pur sempre il Manchester City. La Juventus torna in Champions League, bisognosa di punti e pronta ad accogliere i campioni in carica della Premier, consapevole di avere le carte in regola per giocarsela contro Guardiola. I bianconeri - come riporta Agipronews - partono dietro nelle quote di Planetwin365 e Snai, offerti tra 3,75 e 3,80, con il pari in lavagna a 3,45. Tuttavia, a conferma delle difficolta dei Citizens, la vittoria ospite è alta in quota, offerta a 2 volte la posta. Il segno «2» è l’ipotesi scelta dalla maggior parte degli scommettitori (47%), mentre il 25% crede nel colpo di Thiago Motta e il 27% nel pari, esito ormai molto frequente nelle partite della Juventus (sette nelle ultime nove tra campionato e coppa).