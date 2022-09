Milano, Cristiano Ronaldo apre una clinica per combattere la calvizie

Milano, Cristiano Ronaldo investe e apre una clinica per combattere le calvizie

Cristiano Ronaldo scende in campo anche per la ricerca e il trattamento sull'alopecia. L'attaccante con il manager e suo connazionale Paulo Ramos, ha fondato il Gruppo Insparya, leader europeo nei trapianti capillari e tra le tante cliniche sparse in Spagna, da poco, ha inaugurato una sede anche nel capoluogo meneghino.

Che cos'è l'alopecia?

L'alopecia è una malattia autoimmune che porta alla perdita di capelli, di ciglia e di sopracciglia, colpisce circa il 2% della popolazione, 147 milioni di persone nel mondo, in Italia l'1.5%. In particolare, la star americana Jada Pinkett, moglie dell'attore Will Smith, affetta da alopecia ha raccontato tutti i passaggi della malattia e l'impatto psicologico avuto a seguito della scoperta.



Il segreto della chioma di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una delle coppie d'oro del mondo del calcio, la loro immagine è sempre impeccabile, frutto di una sana alimentazione e tanto sport. Soprattutto le loro chiome sono sempe lucenti e forti, proprio Georgina Rodriguez afferma: "L'immagine della donna, femminile e sensuale, è da sempre fortemente associata a capelli sani, lucenti e nutriti. Ma avere una chioma da sogno richiede una buona conoscenza delle loro fragilità e trattamenti adeguati. È importante rivolgersi a professionisti per avere una diagnosi personalizzata e utilizzare solo prodotti di qualità".

Anche la compagna di Cristiano Ronaldo è in prima linea con Insparya e tra i suoi trattamenti c'è la mesoterapia capillare e il casco laser Low Level Therapy che l'ha aiutata specialmente dopo le gravidanze e l'allattamento a rinforzare i capelli. L'influencer e modella Georgina recentemente ha detto: "Una donna con capelli sani è più felice e forte".