Moglie Will Smith, alopecia: cos'è la malattia di cui soffre l'attrice

Moglie Will Smith, alopecia: è stata la battuta di Chris Rock sui capelli rasati di Jada Pinkett Smith a portare allo schiaffo in diretta agli Oscar 2022

Will Smith ha vissuto la notte degli Oscar 2022 (GUARDA QUI LE FOTO DEL RED CARPET) tra alti e bassi. Poco prima di ricevere il premio di miglior attore per la sua interpretazione nel film "Una famiglia vincente - King Richard" l'ex principe di Bel Air ha colpito in faccia il comico Chris Rock, anche se alcuni sospettano si trattasse di una scena preparata. "Lascia il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca", ha intimato Smith prima di colpire Rock. Il comico aveva ironizzato sulla malattia della moglie, Jada Pinkett Smith, affermando che avrebbe voluto vederla in "Soldato Jane 2"; film in cui Demi Moore si rasa a zero la testa per arruolarsi in Marina.

Moglie Will Smith, alopecia: cos'è, cause e sintomi della malattia di cui soffre l'attrice

Jada Pinkett Smith porta i capelli rasati perché ha scoperto di soffrire di alopecia, malattia di cui ha iniziato a parlare nel 2018. Questa malattia autoimmune di cui non sono state ancora chiarite le cause colpisce uomini e donne e porta al diradamento dei capelli o dei peli lasciando delle aree della pelle e della testa completamente glabre. "Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano, e ho temuto di diventare calva. - ha raccontato l'attrice - È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza".

Col passare del tempo Jada Pinkett Smith ha dichiarato di aver imparato a convivere con l'alopecia e di saperci scherzare su, anche se in realtà è sembrata piuttosto infastidita dalla battuta di Rock: "Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere. Credo proprio che io e l’alopecia diventeremo amiche. A questo punto posso solo riderne", ha detto in un video pubblicato su Instagram.

