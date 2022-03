Oscar 2022: Gucci, Prada, Versace... le star vestono italiano

Oscar 2022: da Gucci a Prada, tutti gli stilisti italiani

Il red carpet è la grande occasione anche per gli stilisti, i cui abiti diventano spesso iconici. È accaduto per la 94esima edizione degli Oscar, che al Dolby Theater ha visto sfilare i grandi nomi italiani dell’alta moda. Tra i look mozzafiato spicca l’eleganza di Zendaya, in Valentino Haute Couture. L’attrice ha indossato una gonna argentata con una camicia in raso “crop”, destinata a riscrivere la storia degli abiti da sera.

Nicole Kidman , nominata per la quarta volta come migliore attrice per il suo ruolo da protagonista in “Being the Ricardos”, si è presentata sul red carpet con un abito celeste polvere Armani Privè. Meraviglioso anche il completo pantaloni rosso fuoco firmato Valentino di Ariana De Bose, candidata come miglior attrice non protagonista per “West Side Story”.

Tra i più apprezzati c’è il look di Simu Liu, firmato Versace, su cui è stata proprio Donatella stessa a metterci le mani per garantire la “perfezione” desiderata. Stesso atelier anche per Lily James, con un vestito rosa in georgette di seta con spacco laterale della collezione couture autunno/inverno 2021.

Jessica Chastain ha voluto invece un abito Gucci color bronzo e lilla dal sapore primaverile, così come Elliot Page. In un Gucci plissè anche Serena Williams, Bradley Cooper e Billie Eilish con un fastoso abito nero e Daniel Kaluuya: abito Gucci e scarpe Giuseppe Zanotti, per un total look made in Italy. Shawn Mendes ed Emilia Jones hanno optato per Dolce & Gabbana. Tra i famosi marchi italiani anche Bottega Veneta, di cui si è vestita Uma Thurman, MiuMiu, Moschino e Prada.

