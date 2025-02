Moise Kean boom, la clausola e l'intreccio di calciomercato con Vlahovic-Lautaro / Rumor

Moise Kean, clausola e calciomercato: Arseal sul bomber della Fiorentina - L'intreccio di calciomercato con Vlahovic-Lautaro

Moise Kean sta vivendo la stagione della sua consacrazione: arrivato in estate alla Fiorentina, l'attaccante ex Juventus, ha trovato in riva all'Arno l'ambiente giusto per fare bene. Sin qui sono 19 gol in 28 partite complessive, con 15 reti in serie A (in 22 presenze).

Tra lui e il super Mateo Retegui esploso con la maglia dell'Atalanta di Gasperini (23 centri sin qui di cui 20 in campionato), Luciano Spalletti sta trovando due centravanti importanti per il suo progetto azzurro che guarda ai Mondiali 2026.

Tornando a Moise Kean, la Fiorentina dovrà stare attenta alle sirene di mercato: il 24enne sta attirando l'attenzione dei club di Premier League. E la clausola rescissoria può essere favorevole alle squadre inglesi: 52 milioni di euro per assicurarsi l'attaccante viola. L'Arsenal osserva con attenzione la crescita del talento azzurro: non è un segreto che i Gunners siano a caccia di una prima punta per la prossima stagione e guardano alla serie A. Oltre a Keane (che piace anche al Tottenham, segnalati movimenti degli emissari Spurs), sul taccuino del club londinese anche Dusan Vlahovic (a un anno dalla scadenza di contratto con la Juventus, anche se il bomber serbo potrebbe decidere di restare a Torino un altro anno) e Lautaro Martinez (voci di pressing dell'Arsenal nei confronti del Toro di Bahia Blanca provenienti da Oltremanica nei giorni scorsi).

Moise Kean e Mateo Retegui, le parole di Luciano Spalletti

"Sono due attaccanti di grande qualità. Questo per me e per il mio lavoro è motivo di soddisfazione, più che di conforto - le parole del ct dell'Italia, Luciano Spalletti, alla Gazzetta dello Sport - Moise ha grande forza e abilità tecnica, ma prima non era così bravo a segnare. Sarà più probabile vederlo in coppia con Mateo a gara in corso piuttosto che a inizio marzo"

