Mondiali 2022 Qatar, Shakira come Dua Lipa: rifiuto! Nuovo schiaffo "mondiale"

Mondiali 2022 Qatar, Shakira non ci sarà alla cerimonia di inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar (prevista domenica 20 novembre alle 15 ora italiana, 17 locale: poi il match inaugurale tra Qatar ed Ecuador) non avrà neanche Shakira. Dopo il no ufficiale di Dua Lipa (e Rod Stewart) ecco anche il rifiuto della popstar colombiana (ed ex compagna di Gerard Piqué, difensore del Barcellona e della nazionale spagnola che si è ritirato dal calcio nei giorni scorsi). Nulla di ufficiale, ma "Mi hanno confermato che Shakira non si esibirà alla cerimonia di apertura", ha raccontato la giornalista spagnola Adriana Dorronsoro. Dunque niente Shakira, lei che fu volto dei Mondiali di calcio 2010 in Sudafrica, quando fece ballare i tifosi (e non solo) di tutto il pianeta con il suo Waka Waka.

Mondiali di calcio, il mitico Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) di Shakira nel 2010



Mondiali 2022 Qatar, Dua Lipa dice no alla cerimonia di inaugurazione

Dua Lipa alla Cerimonia di inaugurazione dei Mondiali 2022 in Qatar non ci sarà, come detto (oltre a Rod Stewart che ha rifiutato un maxi ingaggio). Nelle scorse ore aveva spiegato: "Al momento ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura dei Mondiali. Non lo farò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per farlo. Tiferò per l'Inghilterra da lontano...". La cantante britannica sottolinea che "non vede l'ora di visitare il Qatar quando il Paese avrà adempiuto a tutti gli impegni presi in materia di diritti umani" quando è diventato sede dei Mondiali di calcio 2022.