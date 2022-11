Mondiali Qatar 2022: come seguirli in tv, streaming... e col podcast di Affari

Coppa del Mondo Fifa 2022: il podcast di affaritaliani.it e Area

Dal 20 novembre al 18 dicembre affaritaliani.it seguirà i mondiali di calcio 2022 con un podcast realizzato per l’occasione, in collaborazione con Area Agenzia di Stampa. L’introduzione di un ulteriore formato giornalistico rappresenta una scelta editoriale in controtendenza, rispetto ad altre testate che hanno scelto di boicottare l’evento. Rispettiamo le motivazioni dei colleghi, ma riteniamo che il compito dei giornalisti sia quello di rappresentare la realtà nella sua interezza e non selezionarne le parti più edificanti, operando censure e boicottaggi. Certo, i mondiali in Qatar sono per tanti motivi un pugno nello stomaco a chi crede nella sacralità dei diritti civili e anche, più prosaicamente, a chi ama il calcio.





Anche per noi è innaturale un mondiale giocato in pieno inverno, con temperature roventi nonostante gli impianti di condizionamento dell’aria installati negli stadi. Stadi che sono costati vite umane e che al termine del torneo diverranno inutili. C’è più di un motivo per scandalizzarsi di fronte all’estrema mercificazione dello sport, che calpesta tutto e tutti in nome dell’interesse, ma questo non cancella il fatto che i mondiali siano l’evento più rilevante al mondo.

Anzi, proprio per questo una vetrina così importante, capace di superare ogni confine geografico, linguistico e di censo, va utilizzata per parlare anche di tutto ciò che sta intorno al terreno di gioco. Per questo seguiremo il mondiale sia sul piano tecnico, raccontando le imprese dei più grandi giocatori del pianeta (purtroppo non degli Azzurri), ma anche gli aspetti sociali che certamente non mancheranno di intrecciarsi con il romanzo agonistico.

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

FASE A GIRONI

DOMENICA 20 NOVEMBRE:

17.00 Qatar-Ecuador (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE:

14.00 Inghilterra-Iran (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Senegal-Olanda (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 USA-Galles (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE:

11.00 Argentina-Arabia Saudita (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Danimarca-Tunisia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Messico-Polonia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Francia-Australia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE:

11.00 Marocco-Croazia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Germania-Giappone (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Spagna-Costa Rica (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Belgio-Canada (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE:

11.00 Svizzera-Camerun (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Uruguay-Corea del Sud (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Portogallo-Ghana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Brasile-Serbia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 25 NOVEMBRE:

11.00 Galles-Iran (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Qatar-Senegal (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Olanda-Ecuador (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Inghilterra-USA (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 26 NOVEMBRE:

11.00 Tunisia-Australia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Polonia-Arabia Saudita (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Francia-Danimarca (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Argentina-Messico (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 27 NOVEMBRE:

11.00 Giappone-Costa Rica (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Belgio-Marocco (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Croazia-Canada (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Spagna-Germania (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE:

11.00 Camerun-Serbia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Corea del Sud-Ghana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Brasile-Svizzera (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Portogallo-Uruguay (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE:

16.00 Ecuador-Senegal (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Olanda-Qatar (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Iran-USA (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Galles-Inghilterra (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE:

16.00 Polonia-Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Arabia Saudita-Messico (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Tunisia-Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Australia-Danimarca (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE:

16.00 Croazia-Belgio (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Canada-Marocco (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Giappone-Spagna (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Costa Rica-Germania (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 2 DICEMBRE:

16.00 Corea del Sud-Portogallo (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Ghana-Uruguay (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Serbia-Svizzera (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Camerun-Brasile (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)



FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA



SABATO 3 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 4 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)