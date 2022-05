Monza in serie A. Berlusconi: "Ora Scudetto-Champions. Bello affrontare il Milan"

Monza in serie A, Berlusconi: "Dobbiamo puntare a scudetto e Champions"

Il Monza sale in serie A per la prima volta nella sua storia di 110 anni (dopo aver vinto a Pisa 4-3 ai supplementari nella finale di ritorno dei playoff, 2-1 all'andata) e Silvio Berlusconi guarda già oltre: "E' una grande gioia e per tutta la Brianza una delle provincie piu' operose d'Italia che hanno nel cuore una gioia che non si aspettavano neppure di avere. Chiaramente essendo in serie A dobbiamo puntare allo scudetto e poi alla coppa dei Campioni. Io sono abituato a vincere sempre. La promozione del Monza e lo scudetto del Milan sono risultati che fanno bene al cuore".

Monza in serie A, Berlusconi: "Sarà bello affrontare il Milan"

Silvio Berlusconi racconta la promozione in serie A del suo Monza dopo la vittoria per 4-3 ai supplementari a Pisa e guarda alle sfide che lo vedranno contro il Milan. "Una battaglia vera, e' stato difficile ma siamo riusciti in un'impresa storica. Sono emozionato. Il Monza e' nato nel 1912 e non era mai stato in A: ce lo abbiamo portato. Adesso sara' molto bello affrontare il Milan in serie A - ha aggiunto il Cavaliere - perche' avro' il cuore da una parte e dell'altra".

La festa a Monza per la promozione in serie A (foto Lapresse)



Monza in serie A, Berlusconi: "Traguardo storico"

"Meravigliosa serata. Abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico. Il Monza dal 1912 non era mai stato in serie A e oggi ci siamo arrivati. Quindi è una cosa meravigliosa per il Monza, per tutti noi e per tutti i cittadini della Brianza", sottolinea Silvio Berlusconi, presidente del Monza, celebra in un video pubblicato su Facebook la promozione dei biancorossi in serie A.

Monza in serie A, Galliani: "La partita col Milan sarà un sogno incredibile"

Adriano Galliani racconta l'emozione della promozione in serie A del Monza. L'ad spiega ai microfoni di Sky Sport: "È un sogno che si realizza, io poi sono di Monza e sono particolarmente felice ed emozionato. Per me che da tifoso bambinello andavo allo stadio e che sono stato tanti anni dirigente poi... Finalmente ce l'abbiamo fatta. Pensavamo di farcela già l'anno scorso, volevamo fare C-B-A, ma l'abbiamo solo sfiorata e ci siamo riusciti quest'anno. Monza-Milan sarà un sogno incredibile. I miei figli mi hanno già chiesto di battere l'Inter, ma sarà un altro ragionamento... Mercato? Adesso sentiamo cosa pensa il presidente, io sicuramente sono un noto spendaccione anche nella vita privata...".

