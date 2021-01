Morata infortunio, addio Milan-Juventus. Ecco quando torna

MORATA INFORTUNIO, PIRLO PESSIMISTA PER MILAN-JUVENTUS

Alvaro Morata ha saltato Juventus-Udinese per un risentimento muscolare alla coscia destra e la cattiva notizia per i bianconeri è che dovrebbe restare fuori anche nel match di San Siro contro il Milan in programma mercoledì 6 gennaio alle 20,45. "Ha avuto un risentimento durante l’allenamento, lo valuteremo ma non credo che lo avremo a disposizione mercoledì”, le parole di Andrea Pirlo.

MORATA, SI PUNTA A INTER-JUVENTUS

Il rischio sono 7-10 giorni di stop, l'attaccante spagnolo della Juventus a quel punto salterebbe anche la sfida in programma domenica 10 contro il Sassuolo a Torino. Morata potrebbe non essere rischiato negli ottavi di Coppa Italia di mercoledì 13 giugno contro il Genoa in vista di Inter-Juventus che si giocherà domenica 17 gennaio alle 20,45 al Meazza.