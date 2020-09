Morbidelli domina a Misano. "E' per mio papà". Bagnaia super. MotoGp show

Morbidelli domina a Misano in MotoGp. "E' per mio papà". Bagnaia super

Franco Morbidelli racconta la sua vittoria a Misano, la prima in MotoGp per l'ex campione mondiale di Moto2: "Gli ultimi dieci giri ho pensato a tutto, la cosa che aveva meno spazio nella mia testa era la pista. Nel momento in cui stai per vincere la tua prima gara pensi a un sacco di roba, però sono contento che il passo rimaneva costante. Oggi pur avendo la testa fra le nuvole riuscivo a fare comunque 1'33"2 - le parole a Sky Sport - Qualcuno voleva vincessi oggi. Non me lo immaginavo, ho sempre sperato e sognato di vincere una gara in MotoGp, ma è sempre stata una cosa che non mi ha mai ossessionato. Ho sempre guardato allo step successivo. E questo weekend era la vittoria. Abbiamo lavorato al massimo per metterci a posto per la gara. All'inizio c'era Vale che mi metteva una gran pressione dietro, dopo è stata come una seduta psicologica. Ho avuto tempo di pensare a tantissime cose, il primo pensiero però va a tutte le persone che mi hanno aiutato durante la mia carriera. E anche a mio papà (scomparso nel 2013, ndr), mi ha dato una

grande mano, mi ha insegnato ad essere forte e coriaceo".

MORBIDELLI VINCE A MISANO. PRIMO SUCCESSO IN MOTOGP. 'ANCORA NON CI CREDO'

"Ancora devo digerire l'idea di aver vinto, sono molto felice, per ora mi godo il momento. Ringrazio la squadra, ringrazio tutte le persone che lavorano con me". Sono le prime parole di Franco Morbidelli, alla sua prima vittoria in un MotoGp dopo una gara passata sempre in testa dopo essere partito dalla seconda posizione. "Negli ultimi giri ho pensato tanto a 7 anni fa, quando correvo qui in Superstock. Avevo vinto e la sensazione era la stessa di oggi, ma adesso è ancora superiore. Sono sopraffatto dalle emozioni, posso solo dire grazie".

VALENTINO ROSSI 4° A MISANO: "PECCATO PER PODIO"

"E' un grande peccato non essere salito sul podio. Fare podio e' sempre bello, con Pecco e Franco sarebbe stata una grande festa. Sono molto dispiaciuto, Mir mi ha passato all'ultimo giro ma sono contento, e' stata una gran gara". Valentino Rossi commenta cosi' il Gran premio di San Marino che lo ha visto chiudere al quarto posto. "Abbiamo commesso degli errorini, anche io durante la gara, e alla fine la gomma era un po' rovinata. Peccato, se fossi riuscito ad andare con Franco facevo minimo secondo ma va bene cosi', ci riproviamo la settimana prossima: andiamo forte qua". Poi, sulle doppiette della sua Academy fra Moto2 e MotoGp, commenta: "Adesso la chiudiamo... Quando mi sono visto passare da Morbidelli e Bagnaia mi sono reso conto che non mi potevo arrabbiare con nessuno perche' l'idea di aprire l'Academy era stata mia".

MORBIDELLI VINCE IN MOTOGP. CADE QUARTARO A MISANO. SUPER BAGNAIA, VALENTINO ROSSI QUARTO

Due cadute e il ritiro di Fabio Quartararo al MotoGp di Misano riaprono i giochi per il Mondiale, il casco di Vale Rossi non fa il miracolo del podio numero 200, Morbidelli stravince con quasi un secondo e mezzo su Bagnaia, autore di una fantastica rimonta, terzo Mir. Franco Morbidelli è alla sua prima vittoria e si concede una foto con il suo mentore Rossi a bordo pista dopo il traguardo. Settimo Andrea Dovizioso che sale in testa alla classifica mondiale con 76 punti davanti a Quartararo (70), Jack Miller (64), Joan Mir (60), Maverick Vinales (58), Valentino Rossi (58) e Franco Morbidelli (57).