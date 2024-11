MotoGp, Bagnaia disastro: Jorge Martin vince la Sprint a Sepang: è (quasi) campione del mondo

Jorge Martin è sempre più vicino al titolo piloti della MotoGp

La gara sprint disputata all'alba (italiana) sulla pista di Sepang ha probabilmente decretato la svolta decisiva nella corsa al titolo piloti della MotoGp. Jorge Martin infatti si è aggiudicato la gara e, soprattutto, ha approfittato della caduta di Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati ufficiale ha commesso un grave errore nel corso del secondo giro, scivolando in una curva e finendo nella ghiaia senza alcuna possibilità di rimettersi in pista. Martin così ha allungato ulteriormente in classifica portando il suo vantaggio a 29 punti; una dote di punti notevole dato che alla fine del Mondiale mancano la gara di domani, sempre a Sepang, e l'ultimo weekend di gara. Tre appuntamenti a cui il centauro della Ducati Pramac basterà seguire il suo avversario per avere la certezza matematica del titolo.

La Gara

La sfida di fatto è durata meno di 4 minuti. Bagnaia si è trovato ad inseguire il rivale, partito con un ritmo forsennato. In questa sfida alla ricerca del limite l'italiano ha commesso un errore in una curva a sinistra, perdendo l'anteriore e finendo a terra. Inutile il tentativo di rimettersi in piedi di Pecco costretto così a tornare ai box. A quel punto Martin ha potuto gestire a piacimento il ritmo fino alla bandiera a scacchi.

L'ultima corsa

Intanto la Dorna, società che gestisce il Motomondiale, non ha ancora stabilito quale sarà la pista ad ospitare l'ultima gara della stagione dopo la decisione di ieri di cancellare il weekend previsto a Valencia, a causa dei danni dovuti alla terribile ondata di maltempo abbattutasi sulla città spagnola.

In corsa restano la pista di Jerez o quella di Doha, in Qatara.