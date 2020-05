MotoGP, cancellati anche i GP d'Australia e Silverstone

La Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Gran Bretagna e di Australia a causa dell’attuale pandemia di Covid-19. Un'altra tegola su un Mondiale di MotoGP già vistosamente ridotto per via del virus. Il British Grand Prix si sarebbe svolto dal 28 al 30 agosto a Silverstone, una pista che ospitò per la prima volta il mondiale nel 1977 e ha riaccolto il Motomondiale dieci anni fa. A Phillip Island si sarebbe dovuto correre dal 23 al 25 ottobre, il primo circuito a ospitare la MotoGP nel 1989 e dal 1997.