MotoGp, Luca Marini ad Affari: "Obiettivo podio in almeno uno dei prossimi Gp"

Luca Marini, dalla partita del Cuore al volata finale nella stagione MotoGp. L'Intervista

Un grande quarto posto nel Gp casalingo di Misano: Luca Marini ha dato un altro segnale forte sul suo talento e sulla sua costante crescita in questo Mondiale Motogp. Ora ed è pronto a volare per la Spagna dove il prossimo weekend andrà di scena il Gran Premio di Aragon. Prima però il 25enne pilota italiano è stato tra i protagonisti della Partita del cuore all'U-Power Stadium di Monza: la Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team 45527 si sono sfidati davanti a 13mila spettatori (risultato finale di 3-3). Grazie alla vendita dei biglietti sono stati raccolti oltre 65mila Euro, cifra che sarà interamente devoluta in favore delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino” (il ricavato della vendita dei biglietti si unirà a quello delle donazioni che è possibile effettuare da rete fissa e mobile al numero 45527, fino al 18 settembre).

Prima del match Luca Marini ha raccontato le sue sensazioni su questo appassionante finale di Mondiale MotoGp ai microfoni di Affaritaliani.it

"Le mie impressioni su questo finale di Mondiale? Buone, positive. Arrivano tante gare interessanti adesso. Soprattutto quelle fuori Europa perché è da tanto tempo che non andiamo e potrebbero cambiare un po' i valori in campo perché comunque quando non si hanno i dati dell'anno precedente è sempre più difficile per tutti lavorare quindi se si riesce ad arrivare più preparati degli altri si possono ottenere dei risultati migliori sicuramente. Non sarà facile, perà ovviamente l'obiettivo è quello di salire sul podio in almeno una delle prossime gare"

La pista che ti si addice di più in questo finale di Mondiale?

"Non saprei, guardando i risultati in Moto2 in Thailandia e in Giappone ho già vinto e sono sicuramente tracciati su cui sono andato forte, che mi piacciono e su cui potrei andare forte anche quest'anno..."

E poi... Guarda la video intervista di Luca Marini ad Affaritaliani.it