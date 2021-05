Mourinho-Roma? Il colpaccio, più che gli americani, lo ha fatto l'ex Special One

L’ingaggio del nuovo tecnico della Roma? È difficile che Mourinho incassi meno di 17,5 milioni di euro all'anno, percepiti al Tottemham: è il secondo allenatore più pagato del mondo, dopo Guardiola, del Manchester City.

Mou, a causa dei recenti flop, in Inghilterra, non è più considerato lo “Special One”, come dopo il “Triplete”, conquistato con l’Inter.

Ma l’assunzione del portoghese è, comunque, un gran colpo, con ripercussioni nella capitale, non solo sportive, dei fratelli americani Friedkin. E il clamoroso annuncio è arrivato al termine del deludente campionato della Roma, con un altro portoghese, Fonseca, in panchina: 14 sconfitte in serie A, eliminazione, in Coppa Italia, dallo Spezia, batosta, in Europa League (2-6 a Manchester), rimonta impossibile, domani.

Il Tottenham, guidato dall’ex coach dell’Inter, in premier League, non aveva fatto meglio dei giallorossi : 14 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, record negativo nella brillante carriera di Mourinho.