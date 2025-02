MoveUP Girls: il fitness si fa solidale con FitUP e ALTS

Prendersi cura di sé attraverso il movimento è il primo passo verso il benessere. Ma quando l’attività fisica incontra la solidarietà, l’impatto diventa ancora più forte. FitUP, franchising di palestre basato a Seregno (MB) e impegnato nella promozione di uno stile di vita attivo e accessibile, lancia MoveUP Girls, un’iniziativa speciale in occasione della Festa della Donna per sostenere ALTS - Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno Italia – Ets – Odv.

Sabato 8 marzo alle ore 10:30 tutti i club FitUP d’Italia apriranno le porte a una Masterclass gratuita per trasformare il movimento in un gesto concreto di supporto. Per ogni partecipante, FitUP devolverà una quota al progetto “La visita sospesa. Dalla parte delle donne”, un’iniziativa di ALTS che offre visite senologiche gratuite, con un’attenzione particolare alle aree più bisognose e ai luoghi di lavoro a forte presenza femminile.

Oltre all’allenamento, dal 21 febbraio all’8 marzo, nei centri FitUP sarà possibile sostenere la causa, acquistando due gadget esclusivi pensati per diffondere il messaggio della prevenzione con leggerezza e impatto: la maglietta della prevenzione, con un messaggio di supporto alla lotta contro i tumori al seno, e la “TETTA” antistress, ironica ma dal forte valore simbolico: un piccolo promemoria per ricordare l’importanza dell’autopalpazione, perché la prevenzione inizia da un gesto quotidiano. L’intero ricavato sarà devoluto ad ALTS per continuare a garantire visite senologiche gratuite e campagne di sensibilizzazione sul territorio.

«Crediamo che il benessere passi attraverso il movimento, ma soprattutto attraverso la consapevolezza e la prevenzione. Con MoveUP Girls vogliamo offrire alle donne non solo un’occasione per prendersi cura di se stesse, ma anche un’opportunità concreta per sostenere una causa importante. FitUP è orgogliosa di affiancare ALTS in questa iniziativa: insieme possiamo fare la differenza», dichiara Manuela Santambrogio, Direttore Generale di FitUP.

Alla base della filosofia di FitUP c’è la convinzione che il fitness debba essere sinonimo di innovazione, convenienza e accessibilità, perché tutti devono avere la possibilità di migliorarsi. Per questo i club FitUP non sono semplici palestre, ma spazi in cui allenarsi, socializzare e migliorare anche il proprio stato mentale, contribuendo così a uno stile di vita più sano ed equilibrato. I centri FitUP sono sempre aperti, 24 ore su 24, sette giorni su sette, 365 giorni all’anno, garantendo la massima flessibilità a chi desidera prendersi cura del proprio benessere.

«Siamo profondamente grati a FitUP per il sostegno e per aver scelto di condividere con noi questo impegno. Insieme, vogliamo lanciare un messaggio chiaro: prendersi cura di sé attraverso il movimento e l’attività fisica è il primo passo verso una vita più sana e consapevole», afferma Nunzia Nappo, consigliere dell'associazione ALTS. Partecipare è semplice: basta recarsi in uno dei centri FitUP aderenti per unirsi alla Masterclass gratuita o sostenere il progetto acquistando i gadget solidali. Perché il fitness non è solo allenamento, ma anche prevenzione, consapevolezza e un impegno concreto per un futuro più sano.