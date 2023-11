MSC Crociere e AC Milan un futuro ambizioso viaggi e sport

È stato presentato a Casa Milan con la partecipazione di Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan e Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere il trailer del cartoon che sarà presto sui social in cui Rafael Leão, Yunus Musah e Tommaso Pobega diventano personaggi dei fumetti per poi essere proiettati, nella vita reale, a bordo della nave ammiraglia della Compagnia.

MSC Crociere ha anche annunciato l’apertura di un temporary store al centro di Milano per offrire l’assaggio di un’esperienza di vacanza anche senza salire a bordo delle navi. In particolare, il progetto relativo alla campagna di comunicazione che uscirà nelle prossime settimane sui canali social di MSC Crociere e AC Milan e che prevede la realizzazione di alcune animazioni sotto forma di cartoon con protagonisti i calciatori Rafael Leão, Yunus Musah e Tommaso Pobega.

Nel cartoon i giocatori, dopo alcuni gesti atletici in campo, vengono proiettati nella vita reale a bordo di MSC World Europa, l’ammiraglia di MSC Crociere, una delle navi più ecologiche al mondo. Con l’occasione MSC Crociere ha anche annunciato l’apertura del “Lighthouse”, un temporary store nel centro di Milano, che avrà come tema principale il faro e offrirà un’esperienza delle vacanze MSC tra giochi interattivi di luci, virtual reality e istallazioni immersive. Sarà anche possibile acquistare t-shirt, felpe, cappelli, zaini e altri prodotti con il marchio MSC Crociere perfetti come regali di Natale.

All’interno del temporary store, che sarà situato tra corso Como e piazza Gae Aulenti e sarà aperto al pubblico dal 15 dicembre al 15 gennaio, ci sarà una replica del faro di Ocean Cay, l’isola alle Bahamas che è stata trasformata da MSC Crociere da sito industriale abbandonato a riserva marina in cui la natura è tornata rigogliosa e la barriera corallina ha ripreso a crescere.

L’apertura del temporary store sarà anticipata da una campagna teaser che porterà a sognare tutti coloro che si troveranno a passeggiare per le vie di Milano. Un viaggio a bordo delle navi MSC Crociere o nelle giocate dei grandi campioni che compongono il team rossonero. Insieme vogliamo scrivere un futuro ancora più ambizioso, ricco di successi e soddisfazioni per i nostri passeggeri e per i tifosi del Milan.

Servizio fotografico Nick Zonna