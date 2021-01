Nainggolan: 'Conte mi ha ferito, mai un minuto di ritardo". Su Zaniolo...

Nainggolan: 'Antonio Conte mi ha ferito, mai un minuto di ritardo"

"Se Di Francesco mi chiama, sono pronto. Nella vita sono uno che si diverte solo se gioca". Tornato a Cagliari, Radja Nainggolan si aspetta di debuttare gia' nella partita dell'Epifania contro il Benevento. Il cetntrocampista belga, arrivato in prestito dall'Inter, ha tanta voglia di rivalsa dopo gli ultimi mesi con la maglia nerazzurra in cui non ha trovato spazio. Antonio Conte "e' un grandissimo tecnico - racconta Nainggolan al 'Corriere dello Sport' - Ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come un responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. E' andata cosi'. Sono integro, sano. Non ho mancato un allenamento, non ho fatto un minuto di ritardo".

Nainggolan su Eusebio Di Francesco

In Sardegna Nainggolan ritrova Di Francesco, con cui ha raggiunto una semifinale di Champions ai tempi della Roma. "E' un allenatore di rango, uno che punta sul gioco. Non e' da tutti. A Cagliari ha messo in campo dei giocatori di prospettiva. Vuol fare cose importanti. Preoccupato dalla classifica? No. Quando c'e' da combattere mi diverto. L'anno scorso siamo partiti benissimo e abbiamo chiuso male. Quest'anno dobbiamo fare il contrario".

Nainggolan: "Zaniolo massacrato come me. Rimpiango Roma, ho passato lì anni importanti"

Nainggolan su Nicolò Zaniolo. "Vedo che sta subendo quello che ho subìto io. Lo hanno messo nel mirino". "Tu ci sei passato, nel tritacarne dei social, con la vicenda della nottata di Capodanno", gli viene detto. "E l’ho pagata. Voglio dirlo chiaramente: ho sbagliato io, non dovevo bere, non dovevo comportarmi così. Ma chi è che non fa un errore, nella vita?", risponde Nainggola. È duro reggere al bombardamento? "Mi rivedo in Zaniolo perché anche io sono attaccato, trollato sui social. È facile essere messi in mezzo. L’unico modo è ignorare, fregarsene". Un consiglio per Zaniolo? "Io non faccio il maestro di vita che dà consigli. Ma l’unico modo che ha per rispondere è il campo. Per il resto deve farsi forza e andare avanti. A chi lo attacca risponderò con le prime partite che gioca".

Nainggolan rimpiange Roma: "È una città in cui ho passato quattro anni e mezzo importanti". Nella Capitale ci torna spesso: "C’ero anche pochi giorni fa per le visite e i tifosi mi fermavano: “A Radja… ma tu devi tornà aaròmaa!” Ah ah ah. È bello, no?. Non si dimenticano di me. Vuol dire che qualcosa di importante in questa città l’ho lasciato"