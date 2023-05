Napoli, addio a Spalletti: De Laurentiis vede già Gasperini

Gian Piero Gasperini valuta la chiamata del Napoli

Non si placano i rumors che vedono Gian Piero Gasperini possibile successore di Luciano Spalletti come nuovo allenatore al Napoli, da parecchio obiettivo sensibile per il presidente Aurelio De Laurentiis. Lo riporta Tuttonapoli.net, secondo cui Gasperini potrebbe firmare una biennale da quattro milioni netti a stagione, mentre Juric dovrebbe essere il suo sostituito a Bergamo.

Se a Bergamo nell’incontro di fine stagione, che avviene sempre il giorno dopo l’ultima partita negli uffici dei Percassi, non ci dovessero essere grandi margini di manovra, Gasperini potrebbe partire. Nonostante la candidatura forte per il Napoli, però, in lizza ci sono altri big, come Conte e Benitez, oltre alla suggestione Luis Enrique, già in Italia (ma non con grandi risultati) alla Roma. Il Gasperini quindi, in attesa di provare a portare l'Atalanta alla sua 4^ Champions, valuta.

Andrea Pirlo esonerato dal Karagumruk

Al contrario, finisce l'avventura di Andrea Pirlo come allenatore in Turchia, dove si è seduto sulla panchina del Fatih Karagumruk. Qui il tecnico si è trasferito dopo l’esperienza con la Juventus di Cristiano Ronaldo. La squadra turca è una delle tante che rappresenta la grande città di Istanbul e si è classificata nona nella massima lega turca. Il problema è che la dirigenza ambiva a qualcosa di più con Pirlo alla guida della squadra. Da qui l'annuncio da parte del club sulla separazione immediata con l'allenatore.

“Non potendo continuare con mister Andrea Pirlo e il suo staff la prossima stagione, abbiamo dato loro il permesso di partire presto sperando che dia loro la possibilità di programmare il loro futuro. Useremo anche il tempo rimanente nel modo più efficace per vincere prima tutte le nostre partite e poi pianificare il nostro futuro di conseguenza. Siamo molto felici di aver trascorso una stagione con Andrea e lo ringraziamo per il suo contributo al nostro club. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro!”, così il Fatih Karagumruk sui suoi canali ufficiali.