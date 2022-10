Napoli incredibile: 6-1 con l'Ajax. Raspadori fenomeno. "Come Romario-Aguero"

Raspadori "centravanti totale! Ha fatto una cosa alla Romario e Aguero". Jack incanta Napoli e stende l'Ajax

Jack Raspadori incanta non solo Napoli, non solo l'Italia di Mancini (e ricordiamo il gol gioello che ha dato la vittoria agli azzurri contro l'Inghilterra in Nation League), ma tutto il mondo. La prestazione mostruosa contro l'Ajax in Champions League è la ciliegina sulla torta di un inizio di stagione incredibile da parte dell'ex attaccante del Sassuolo. "Per chi pensa che un attaccante possa avere piedi e testa da trequartista: riguardare in loop quello che fa Giacomo Raspadori nell’azione che porta al 3-1 di Zielinski, come viene incontro e si materializza in sponda disegnata - scrive la Gazzetta dello Sport - Se nessuno si scandalizza, una cosa alla Romario e alla Aguero, con i distinguo dovuti da una carriera ancora solo in fase di decollo. Ma prolungato. Quando si dice un centravanti totale".

Raspadori re di Napoli. "Spalletti mi dà tanta fiducia. Mi ha dimostrato di volermi a tutti i costi, sia lui che la società"

Jack Raspadori racconta la sua serata magica e quella del Napoli sul campo dell'Ajax in Champions League: "Si fa fatica a segnare, fare una doppietta in Champions in una partita giocata così bene... - spiega l'ex attaccante del Sassuolo a Sky - Siamo davvero molto contenti, dobbiamo continuare con questo spirito, con questo coraggio, e con questa voglia di migliorarsi", Cosa le dà Spalletti per migliorarla? "Mi dà tanta fiducia. Mi ha dimostrato di volermi a tutti i costi, sia lui che la società, ed è stato importantissimo per me. Se faccio così bene è perché la squadra mi sta mettendo in condizioni di esprimermi al meglio, tutto è frutto del lavoro che facciamo l'uno per l'altro, dobbiamo continuare a farlo perché è la forza di questa squadra". Obiettivi stagionali? "L'importante è che cresca il valore della squadra e che i risultati continuino ad arrivare. Serve continuare ad aiutare il compagno, mettersi a disposizione dell'altro, ma c'è da incrementare tutto ciò, si può ancora migliorare. Si gioca ogni 3 giorni, si deve resettare, recuperare nel migliore dei modi e continuare così". Il gol più bello? "Quello di testa, non è la mia qualità migliore, non sono abituato a farli".

Giacomo Raspadori (Lapresse)



Ajax-Napoli 1-6: Raspadori, Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone stendono i lancieri

Un Napoli sontuoso travolge a domicilio l’Ajax e si prende la terza vittoria in tre gare di Champions League a punteggio pieno dopo il primo giro di partite: 9 punti per la squadra di Spalletti, Liverpool di Kloop a quota 6, Ajax a 3 e Rangers Glasgow fanalino di coda a zero (sconfitto 2-0 dai Reds all'Anfield Raod). Basterà un pareggio al Diego Maradona Stadium tra una settimana per avere la matematica qualificazione agli ottavi di Champions League.

Alla Johann Cruijff Arena finisce addirittura 6-1 per la squadra di Spalletti, che continua a comandare il Gruppo A a punteggio pieno con 13 gol fatti e solo 2 subiti: decisiva la doppietta di Raspadori oltre ai sigilli di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone, che rendono vano l’iniziale vantaggio di Kudus. Lancieri costretti anche a chiudere in inferiorità numerica per l’espulsione di Tadic.

Ajax-Napoli 1-6, cronaca

La prima grande palla gol del match la crea il Napoli dopo neanche tre minuti di gioco, con Raspadori che mette a lato su tocco di Lobotka, ma a passare in vantaggio sono è l'Ajax al 9’: Bergwijn mette in mezzo da sinistra, la palla arriva sul mancino di Taylor che calcia in porta trovando la deviazione di Kudus, che leva di fatto il gol al compagno firmando comunque l’1-0.

Gli azzurri però reagiscono immediatamente e, dopo aver sfiorato il pari con Kvaratskhelia, trovano l’1-1 al 18’ con Raspadori, che si lancia in tuffo di testa sul cross di Oliveira incrociando sul palo più lontano.

La gara è bella, il Napoli gioca molto bene e al 33’ ribalta tutto ancora con un colpo di testa, stavolta di Di Lorenzo che prende il tempo a tutti sul cross di Kvaratskhelia. Prima del riposo c’è spazio anche per il tris di Zielinski, lanciato in verticale da Anguissa e bravo a fulminare Pasveer per il 3-1 ospite.

In apertura di ripresa, un disimpegno sbagliato della retroguardia dell’Ajax, regala al Napoli la palla del poker: la firma è ancora quella di Raspadori, che realizza la sua doppietta personale su altro assist di Anguissa chiudendo con largo anticipo i conti.

La squadra di Spalletti però non si accontenta e trova anche il quinto gol con Kvaratskhelia, che chiude un triangolo con Raspadori e apre il piatto trovando gloria personale.

Nel finale fa festa anche Simeone, che mette dentro il definitivo 6-1 su assist di Ndombele, il quale colpisce anche una traversa prima del triplice fischio.