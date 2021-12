Napoli, Manolas addio. Calciomercato: al suo posto arriva...

Napoli, Manolas torna in Grecia all'Olympiacos

Kostas Manolas dal Napoli all'Olympiacos (avversario dell'Atalanta in Europa League): è praticamente fatta. Lo riporta Gianluca Di Marzio, specificando come il difensore è già in Grecia.

Napoli, Manolas: visite mediche con l'Olympiacos

Manolas deve limare gli ultimi dettagli e svolgere le visite mediche di routine. Un accordo raggiunto sulla base di 3 milioni per l'ex centrale della Roma, che dopo il trasferimento in azzurro ha perso lo smalto e abbassato il rendimento rispetto al periodo trascorso nella Capitale, dov'e' diventato l'eroe nella storica serata di Champions League contro il Barcellona, con il famoso colpo di testa che valse il 3-0 e la semifinale.

Manolas all'Olympiacos: un ritorno

Torna nella sua Grecia e nella squadra con cui ha gia' giocato dal 2012 al 2014, per un totale di 49 presenze e 4 gol. Manolas dopo due stagioni e mezzo lascera' quindi il Napoli, in attesa di volare nuovamente alla volta di Atene quando aprira' il calciomercato invernale.

Napoli, Senesi dal Feyenoord per sostituire Manolas

Da capire ora come intendera' muoversi il Napoli, se affidarsi totalmente a Rrahmani per far coppia con Koulibaly (alle prese con un infortunio), oppure puntare a qualche rinforzo in vista della seconda parte di stagione. Un arrivo dovrebbe esserci: resta in voga il nome di Marcos Senesi, 24enne centrale argentino del Feyenoord (con passaporto italiano) che viene valutato circa 15 milioni e ha il contratto in scadenza nel 2023. Un investimento non da poco, ma interessante in prospettiva futura.